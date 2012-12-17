بهره برداری مناسبی از سالن اسکواش زنجان نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، بابک فقیر ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت اسکواش استان زنجان افزود: سالن اختصاصی اسکواش این استان یکی از بهترین سالن های ایران است که باید از این ظرفیت در راستای توسعه این رشته ورزشی در بین نوجوانان و نونهالان نهایت استفاده را کرد.

وی ادامه داد: تعداد فعالان رشته ورزشی اسکواش در استان زنجان بسیار کم بوده و نیاز است این رشته بیشتر معرفی شود تا ورزشکاران بیشتری جذب شوند.

فقیر افزود: سالن موجود در استان یکی از سالن‌های خوب در سطح کشور بوده که این در حالی است که متاسفانه نتوانسته علاقه‌مندان قابل توجهی را جذب کند.

دبیر فدراسیون اسکواش افزود: مبحث اطلاع رسانی در روند رو به رشد رشته اسکواش نقش بسیار موثری دارد که در این راستا باید برای رشد و شکوفایی ورزشکاران علاقه‌مند اقدامات لازم انجام شود.

فقیر افزود: با بیان اینکه زنجان برخلاف برخورداری از موقعیت مناسب برای رشد این رشته ورزشی رتبه 19 کشوری را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: در مقابل استان‌هایی همچون آذربایجان غربی که از امکانات سخت‌افزتاری مناسب برخوردار نیستند رتبه‌هایی برتر را از آن خود کرده‌اند .

وی با اشاره به اینکه این رشته باید در جامعه شناسانده شودافزود: در مسیر راه‌اندازی مطلوب این رشته باید از تجارب ورزشکاران باسابقه و همفکری مسئولان استفاده شود.

فقیر ادامه داد: توافقنامه‌هایی که با مجمع هیئت اسکواش استان‌ها منعقد می‌شود باید نسبت به عملیاتی شدن آن اقدامات لازم انجام شود.

دبیر فدراسیون اسکواش با بیان اینکه باید از رئیس جدید هیئت حمایت‌های لازم انجام شود، افزود: ورزش راکتی جزو رشته‌های باسابقه و افتخارآفرین در استان است که با توجه به ظرفیت‌های موجود باید در این رشته‌ها سرمایه گذاری کرد.

در مجمع انتخابات هیئت اسکواش استان زنجان"فرهاد حسنی" که تاکنون به عنوان سرپرست این هیئت بود با کسب 10 رای از 15 رای ماخوذه به مدت چهارسال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.