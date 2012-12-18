توزیع 4534 فقره چک 10 میلیون ریالی در هریس

داریوش مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: از اول مهر ماه جاری چهار هزار و 534 فقره چک 10 میلیون ریالی به عنوان وام بلاعوض در اختیار مردم زلزله زده این شهرستان قرار گرفت.

مرادی تصریح کرد: روستائیانی که موفق به دریافت وام 10میلیون ریالی خود نشدند در نوبت بعد وام را دریافت می کنند، اقلام اساسی منزل نیز به مرور زمان پس از واگذاری خانه ها به روستائیان تحویل می شود که شامل اجاق گاز، بخاری گازی ،یخچال و فرش است.

مرادی همچنین با بیان این که روستائیان مشکل نان ندارند ، ادامه داد: نانوایی ها در روستاهای شهرستان هریس دایر هستند و مشکل تهیه نان وجود ندارد.

وی ادامه داد : تمامی انبار تعاونی های توزیع نفت در روستاهای بزرگ و کوچک تغذیه شده و مردم این شهرستان در حال حاضر از لحاظ تهیه نفت مشکلی ندارند.

فرماندار هریس اعلام کرد: روستای عبدالجبار در شهرستان هریس با احداث و واگذاری 100واحد مسکونی به طور کامل احیا شده است.

