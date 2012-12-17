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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۷

مطهری تاکید کرد:

لزوم رسیدگی به وضعیت فاضلاب رها شده در ورودی عالی‌شهر

لزوم رسیدگی به وضعیت فاضلاب رها شده در ورودی عالی‌شهر

بوشهر - خرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان بوشهر بر لزوم رسیدگی به وضعیت فاضلاب رها شده در ورودی عالی‌شهر تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مطهری بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر با اشاره به اقدامات مناسب صورت گرفته در حوزه پسماند در جزیره خارک اظهار داشت: برخی از این زباله‌ها در کنار ساحل انباشته شده است که در محل دفن زباله‌ها در بوشهر مدفون شود.

وی بر لزوم رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت فاضلاب رها شده در ورودی شهر جدید عالی شهر تاکید کرد و ادامه داد: در صورت عدم انجام اقدامات لازم از سوی مسئولان برای حل این موضوع و مشکل، به عنوان متولیان حفظ محیط زیست از طریق مراجع قانونی اقدام خواهیم کرد.  

مدیرکل محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: همایش بزرگ دوچرخه سواری با هدف فرهنگ‌سازی در استفاده از این وسیله نقلیه و به مناسبت هفته هوای پاک در بوشهر برگزار می‌شود.

شهردار چغادک نیز در این نشست با اشاره به تبدیل شدن پل هوایی سه‌راه چغادک به محلی برای خوابیدن کارتن‌خواب‌ها، اظهار داشت: این پل هوایی برقی تنها چند ماه بیشتر فعال بود و در حال حاضر به دلیل قطع برق بلااستفاده باقی مانده است.

عبدالله کردگار با اشاره به ضرورت بهسازی و تعمیر این پل برقی و اهمیت بسیار بالای وجود آن در بزرگراه خلیج فارس،  خاطرنشان ساخت: قسمت‌هایی از این پل هوایی به سرقت رفته و در صورت استفاده از آن احتمال فروریختن پل وجود دارد.

وی با اشاره به صحبت‌هایی که در این زمینه با مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر انجام شده بود، بیان داشت: تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و ما انتظار داریم این پل هوایی تعمیر و یا جمع شود.

کد مطلب 1768871

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