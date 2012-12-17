به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مطهری بعدازظهر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر با اشاره به اقدامات مناسب صورت گرفته در حوزه پسماند در جزیره خارک اظهار داشت: برخی از این زبالهها در کنار ساحل انباشته شده است که در محل دفن زبالهها در بوشهر مدفون شود.
وی بر لزوم رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت فاضلاب رها شده در ورودی شهر جدید عالی شهر تاکید کرد و ادامه داد: در صورت عدم انجام اقدامات لازم از سوی مسئولان برای حل این موضوع و مشکل، به عنوان متولیان حفظ محیط زیست از طریق مراجع قانونی اقدام خواهیم کرد.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: همایش بزرگ دوچرخه سواری با هدف فرهنگسازی در استفاده از این وسیله نقلیه و به مناسبت هفته هوای پاک در بوشهر برگزار میشود.
شهردار چغادک نیز در این نشست با اشاره به تبدیل شدن پل هوایی سهراه چغادک به محلی برای خوابیدن کارتنخوابها، اظهار داشت: این پل هوایی برقی تنها چند ماه بیشتر فعال بود و در حال حاضر به دلیل قطع برق بلااستفاده باقی مانده است.
عبدالله کردگار با اشاره به ضرورت بهسازی و تعمیر این پل برقی و اهمیت بسیار بالای وجود آن در بزرگراه خلیج فارس، خاطرنشان ساخت: قسمتهایی از این پل هوایی به سرقت رفته و در صورت استفاده از آن احتمال فروریختن پل وجود دارد.
وی با اشاره به صحبتهایی که در این زمینه با مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر انجام شده بود، بیان داشت: تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و ما انتظار داریم این پل هوایی تعمیر و یا جمع شود.
نظر شما