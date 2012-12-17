احداث مجهزترین بوستان شهری منطقه 20 تهران به نام "مادر"

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به پیشرفت 85 درصدی بوستان "مادر" گفت: به منظور توسعه فضای سبز شهری و زیباسازی منظر عمومی محورها و مبادی ورودی منطقه این بوستان شهری با مساحت پنج هکتار واقع در بلوار شهید دستواره در حال احداث است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

وی به اهمیت توسعه امکانات تفریحی ورزشی این منطقه به عنوان جنوبی ترین نقطه شهر تهران اشاره کرد و افزود:‌ برای نخستین بار پیستهای ورزشی همچون دوچرخه سواری، ‌کارتینگ و پیاده روی در این بوستان در نظر گرفته شده است.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 20 تهران به استفاده از 11 برج نوری هشت شعله برای تأمین سیستم روشنایی بوستان مادر اشاره کرد و اظهار داشت: 32 هزار مترمربع فضای سبز، هفت باب آلاچیق، 12 چشمه سرویس بهداشتی که دو مورد آن مخصوص معلولان است، آبنمای یکهزار و 300 مترمربعی و پارکینگی با ظرفیت 50 خودرو از جمله امکانات این بوستان شهری است.

وی ادامه داد: تا کنون 12 هزار متر طول آبرسانی و دو هزار و 200 مترمکعب خاکریزی در این محل انجام شده است.

بوستان مادر از شمال به بزرگراه آزادگان از شرق به بلوار دستواره و از جنوب به مترو جوانمرد قصاب و از غرب به حریم ریل قطار شهری مترو جوانمرد قصاب محدود می شود و فضای تفرجگاهی مناسبی را در ورودی منطقه 20 تهران ایجاد کرده است.

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت آموزشISO10015 شهرداری منطقه 20 تهران

گواهینامه سیستم مدیریت آموزش ISO10015 شهرداری منطقه 20 تهران با تأیید شرکتACERT تمدید شد.

در جلسه ای که با حضور قائم مقام شهردار منطقه، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و کارشناسان این حوزه و نمایندگان شرکتACERT برگزار شد، عملکرد اداره آموزش در راستای اجرای ایزو 10015 در سال گذشته مثبت ارزیابی و گواهینامه سیستم مدیریت آموزشISO10015 شهرداری منطقه 20 تهران تمدید شد.

رئیس اداره آموزش و تشکیلات منطقه 20 تهران در این جلسه ضمن تشریح مراحل اجرائی و اقدامات انجام شده در راستای اخذ و نگهداری گواهینامهISO10015 گفت: توانمندسای منابع انسانی با استفاده از رویکردهای نوین آموزشی، ارتقای روحیه تعلق سازمانی کارکنان، تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی برای تحقق چشم انداز شهری و ارتقای مهارت کارکنان از اهداف این اقدام بوده که اثربخشی وظایف و مسئولیتهای محوله از نتایج آن است.

صدور گواهینامه سیستم مدیریت آموزشISO10015 شهرداری منطقه 20 تهران از سوی شرکتACERT با هدف ارتقای سطح اثربخشی و استاندارسازی فعالیتها انجام شده است.