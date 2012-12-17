دانشگاه آزاد مغلوب پتروشیمی شد/ تثبیت صدرنشینی شاگردان حاتمی

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هشتمین هفته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز دوشنبه تیم پتروشیمی بندرامام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی مقابل دانشگاه آزاد به برتری دست یافت. این بازی با نتیجه 85 بر 83 به پایان رسید.

شاگردان مهران حاتمی در تیم پتروشیمی بندرامام که پیش از این نیز تمام دیدارهای خود در فصل جاری مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور را با پیروزی به پایان رسانده بودند، با کسب برتری در دیدار امشب و با مجموع 16 امتیاز موقعیت خود را در صدر جدول رده بندی بهبود بخشیدند. ضمن اینکه بازیکنان تیم دانشگاه آزاد هم با حداقل امتیازی که در دیدار امشب به دست آوردند، 13 امتیازی شدند.

در چارچوب هفته هشتم فصل جاری مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور، سه دیدار به طور همزمان و از ساعت 16 آغاز شده است. ضمن اینکه تیم‏های مهرام تهران و نفت سپاهان هم برای برگزاری آخرین دیدار این هفته تا دقایقی دیگر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف هم می روند. برنامه کامل این دیدارها به شرح زیر است:

* صنایع پتروشیمی - فولاد ماهان سپاهان

* البدر بندر کنگ - شهرداری گرگان

* استقلال زرین قشم - همیاری زنجان

* مهرام تهران - نفت سپاهان