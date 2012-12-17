800 فرصت شغلی در درمیان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار درمیان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 800 فرصت شغلی جدید در شهرستان درمیان ایجاد شد.

رجبعلی براتی در نشست کمیته اشتغال شهرستان اظهار کرد: امسال سهیمه درمیان در بحث ایجاد اشتغال یک‌هزار و 392 شغل است که تاکنون 800 فرصت شغلی در شهرستان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تعهد سال گذشته درمیان ایجاد یک‌هزار و 454 فرصت شغلی بود که نهایتا 2 هزار و 351 فرصت شغلی برای شهروندان این شهرستان ایجاد شد گفت: بیشترین اشتغالزایی در حوزه کشاورزی و صنعت بوده است.

براتی ایجاد اشتغال پایدار را مهم‌ترین دغدغه مسئولان در این شهرستان مرزی برشمرد و یادآور شد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان باید با پیگیری‌های متناوب بر نحوه ارائه تسهیلات نظارت داشته و مجدانه پیگیر وضعیت اشتغال مطابق سهمیه و حتی بیش از آن نیز باشند.

فرماندار درمیان از اختصاص مبلغ 2 میلیارد و 380 میلیون تومان تسهیلات به مشاغل خانگی این شهرستان در سال جاری خبر داد.

براتی سقف پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان را 5 میلیون تومان اعلام کرد و افزود از ابتدای سال جاری 453 مجوز مشاغل خانگی با اعتبار 1 میلیارد 364 میلیون ریال در درمیان صادر شده است.

فرماندار درمیان ازصدور 724 مجوز مشاغل خانگی به ارزش یک‌ میلیارد و 824 میلیون و 500هزار تومان در سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد 587 متقاضی موفق به دریافت تسهیلاتی به مبلغ یک ‌میلیارد و 443میلیون و 500 هزار تومان شده‌اند.

وی با اشاره به عدم جذب بخشی از اعتبارات مشاغل خانگی شهرستان در سال گذشته گفت: لازم است بانک های عامل و دستگاه های متولی در این زمینه اهتمام جدی داشته و نسبت به جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات به متقاضیان تلاش بیشتری داشته باشند.

تصویب 83 طرح کشاورزی در شهرستان زیرکوه

فرماندار زیرکوه در کارگروه کشاورزی شهرستان زیرکوه این کارگروه را یکی از مهمترین کارگروهها در بحث تامین مواد غذایی، ایجاد اشتغال پایدار برشمرد و گفت: بایستی برای برخورداری همه کشاورزان از تسهیلات مناسب این کارگروه اطلاع رسانی لازم انجام و نتایج کارگروه به اطلاع مردم برسد.

فرهاد فلاحتی با اشاره به اینکه بخشی از اعتبارات این کارگروه در بانک سپه پرداخت می شود خواستار ایجاد شعبه بانک سپه در مرکز شهرستان شد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد خسارت ناشی از زلزله به روستائیان بخش زهان خواستار توجه بیشتر به مردم منطقه و تصویب مصوباتی به منظور خذف بروکراسی اداری در پرداخت تسهیلات این افراد شد.

غلامرضا هادربادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت تسهیلات بدون فوت وقت به آسیب دیدگان از زلزله در بحث ایجاد جایگاه دام و خشک کردن محصولات زرشک خبر داد و افزود : 14 طرح پیشنهادی اخیر در روستاهای زلزله زده در این جلسه تصویب و بزودی پرداخت تسهیلات به افراد به منظور ایجاد جایگاه دام انجام خواهد شد .

در این جلسه بر بهره برداری از آب تجنود به منظور کشاورزی ، ایجاد بانک سپه در شهر حاجی آباد و بانک کشاورزی در زهان و تسریع در پرداخت تسهیلات کشاورزی تاکید شد.

بررسی طرح باستان شناختی شهرستان سربیشه آغاز شد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: بررسی کامل باستان شناختی شهرستان سربیشه با اولویت مناطق مرزی آغاز شده و انتظار می رود در سالجاری به پایان برسد.

محمد رضایی افزود: شهرستان سربیشه به دیار روستاهای تاریخی معروف است ولی هنوز بخشهای زیادی از آن از نظر باستانشناختی ناشناخته است.

وی گفت: شهرستان سربیشه در جنوب استان خراسان جنوبی، حلقه اتصال فرهنگی دو منطقه بزرگ خراسان و سیستان به شمار می آید و به اعتقاد کارشناسان می تواند دارای نشانه هایی از نفوذ فرهنگی سیستان و خراسان بزرگ باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بررسی کامل سربیشه، روند توالی فرهنگی مشخصی برای این شهرستان مشخص شود.