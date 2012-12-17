نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کردستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه همزمان با سایر نقاط کشور نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان کردستان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج گشایش یافت.

این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش برپا شده است و از امروز تا 30 آذر ماه جاری ادامه دارد و شامل 27 غرفه است که با حضور دانشگاه های سطح استان، سازمان های اجرایی و مراکز تحقیقاتی برپا شده است.

همچنین دانشگاه های سطح استان، دستگاهای اجرایی و مراکز تحقیقاتی دستاوردهای پژوهشی خود را در این نمایشگاه به معرض دید گذاشته اند و این دستاوردها شامل طرح های پژوهشی انجام گرفته، پایان نامه های دانشجویی، کتاب های منتشر شده، اختراعات و نوآوری ها حوزه های مختلف است.

کارگاه آموزشی مدیریت زمان و مطالعه و تند خوانی برای کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، کارگاه آموزشی روش تحقیق دانش آموزی برای دانش آموزان مدارس خاص از جمله برنامه های جانبی برگزار شده در این نمایشگاه است.

نمایشگاه کتب تخصصی پزشکی و پرستاری نیز به مناسبت هفته پژوهش در این دانشگاه برپا شده است.