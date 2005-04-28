وقوع 47 حريق و حادثه در تهران

به گزارش خبرگزاري مهر، در جريان 23 مورد آتش سوزي و 24 حادثه مختلف در روز گذشته 9 نفر دچار مجروحيت شده و بالغ بر 243 ميليون و 50 هزار ريال خسارت مالي به بار آمده است.

همچنين در طول شب و روز گذشته امدادگران آتش نشاني تهران در 24 مورد عمليات نجات شركت داشته كه در مجموع 381 مامور آتش نشاني با استفاده از 40 دستگاه خودروي ايمني و آتش نشاني در مدت 47 ساعت عمليات اطفايي و امدادي شركت نموده اند.

از مهترين حوادث روز گذشته شهر تهران، فروكش كردن كف بازداشتگاه كلانتري 159 واقع در خيابان 17 شهريور و نجات دو مرد 24 و 32 ساله از داخل چاه بوده است.