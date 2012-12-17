33 پژوهشگر برتر دانشگاه شهید چمران اهواز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از هفته پژوهش پژوهشگران برتر دانشگاه شهید چمران اهواز که شامل اساتید برتر کشوری، مدیران دستگاه‌ های اجرایی دارای بیشترین سهم در فعالیت ‌های پژوهشی استان و دانشگاه به عنوان خادم پژوهشی و اعضای هیات علمی، دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در حدود 14 محور، به عنوان پژوهشگر و مدیر برتر تقدیر شدند.

شاخص‌ های انتخاب پژوهشگران برتر براساس نظامنامه ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و با ارزیابی عملکرد فعالیتهای پژوهشی در یک سال گذشته بوده است.



براین اساس در مراسم افتتاح هفته پژوهش و معرفی پژوهشگران برتر مسعود معین پور مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای و ناصر افشین مدیر عامل شرکت گاز خوزستان به عنوان خادم پژوهش، محمود جورابیان به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 90، رضا مامقامی به عنوان استاد بازنشسته پژوهشگر، منصور فربد و خلیل رنجبر در بخش مقالات چاپ شده در مجلات خارجی، نجمه حمید و حسن مروتی در بخش تالیف و ترجمه کتاب، کیومرث بشلیده و بهمن مصلی نژاد در بخش چاپ مقالات در مجلات داخلی، نصر الله کلانتری و مرتضی بهبهانی نژاد در بخش اجرای طرحهای تحقیقاتی، حسین معتمدی به عنوان پژوهشگر جوان، سعید برومند نسب به عنوان پژوهشگر برگزیده شایسته تقدیر و حسین نجف زاده به عنوان پژوهشگر برگزیده بسیجی معرفی شده و از آنها قدردانی شد.

همچنین در بخش دانشکده‌ ها از هر دانشکده یک نفر به عنوان استاد برتر در بخش پژوهش معرفی شد. که علیرضا جلیلی فر از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، حسن فرازمند از دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، خیریه عچرش از دانشکده الهیات و معارف اسلامی، صدیقه حیدری نژاد از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، مسعود قربان پور از دانشکده دامپزشکی، ناهید پوررضا از دانشکده علوم، عبدالزهرا نعامی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، عبدالرحمن راسخ از دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، سعید ملکی از دانشکده علوم زمین، پرویز شیشه بر از دانشکده کشاورزی، آرش ادیب از دانشکده مهندسی و منوچهر فتحی مقدم از دانشکده علوم آب در این بخش مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین محمد قلمباز به عنوان دانشجوی برگزیده دکتری و علی کریمی به عنوان دانشجوی برگزیده کارشناسی ارشد با اهدای هدایا و لوح تجلیل شدند.

دراین مراسم از بابک مختاری برای کسب عنوان مدیر فناور برتر کشور، حسین نجف زاده به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری در محور دامپزشکی، رحیم حاجیکلایی برای کسب عنوان مدیر پژوهشی برتر کشور و نیز مدیرمسئول مجله دامپزشکی ایران که به عنوان مجله پژوهشی برتر شناخته شده نیز با اهدای هدایا و لوح سپاس قدردانی شد.