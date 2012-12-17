پیامد توسعه حوزه پژوهش تولید علم و محصول در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری بعدازظهر دوشنبه در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در آینده باید یک استان دانش‌بنیان و دانایی‌محور برای تولیدات علوم استراتژیک و سخت‌افزار و نرم‌افزار باشد.

وی با اشاره به اثرات برگزاری این نمایشگاه، اضافه کرد: نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، نمایش قدرت پژوهش و تولید محصول جوانان عزیز بوشهری در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است.

امام جمعه بوشهر در ادامه گفت: قطعاً پیامد توسعه حوزه پژوهش تولید علم و محصول در حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای کشور است.

وی بیان داشت: اگر بخواهیم در جهان دارای استقلال واقعی و قدرت رقابت بین‌المللی باشیم باید در جغرافیای ایران فضای دانش‌بنیان داشته باشیم و به عرصه پژوهش توجه ویژه کنیم.

آیت‌الله صفایی بوشهری در ادامه بیان داشت: جوانان این استان از دیرباز دارای استعداد شگرف بوده‌اند و این آغازی برای کارهای بزرگ در استان و کشورمان است.

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز گفت: با هماهنگی که با دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر صورت گرفت همه ساله نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان برگزار می‌شود و همه دستگاه‌های مرتبط با حوزه پژوهش در آن شرکت می‌کنند.

دکتر افشین استوار افزود: امسال دانشگاه علوم پزشکی بوشهر داوطلب برگزاری این نمایشگاه در دانشگاه شد که از امروز تا پنجشنبه شاهد برپایی این نمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستیم.

وی از علاقه‌مندان دعوت کرد تا پایان هفته همه روزه از ساعت 9 صبح تا چهار بعدازظهر از این نمایشگاه دیدن کنند.