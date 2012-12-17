67 طرح دانش بنیان در سال جاری تجاری سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر نسرین سلطانخواه بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه تجاری سازی طرح های ارائه شده از جانب نخبگان و دانشجویان به عنوان یک اولویت در کشور مطرح است گفت: برای موضوع تجاری سازی برنامه های گسترده ای را در حال اجرا داریم که از جمله آنها ارائه تسهیلات قرض الحسنه به پارک های علمی و فناوری است.

وی یادآور شد: سالانه 10 تا 13 میلیارد تومان از طریق پارک های علمی فناوری به شرکت های حاضر در این پارک ها تسهیلات پرداخت می شود.

وی یادآور شد: از طرفی طرحهایی که از طریق منابع حمایتی پارک ها امکان پرداخت تسهیلات ندارند سالانه 2 تا 3 طرح نیز با اعتباری حدود 10 میلیارد تومان از طریق معاونت علمی و فناوری تسهیلات داده می شود.

معاون علمی فناوری رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در بخش تولید دارو نیز حمایت های لازم صورت گرفته یادآور شد: از بهمن 88 تاکنون رقمی حدود 44 میلیارد تومان در راستای تولید دارو پرداخت شده است که در مرحله اول 9 فقره ، مرحله دوم 12 فقره و در مرحله سوم 8 فقره دارو تولید شده است.

سطانخواه تصریح کرد: از جمله طرح هایی که مد نظر قرار دارد طرحهای رادیودارو است که در این میان شش میلیارد تومان سرمایه گذاری اولیه انجام شده که 7 قلم رادیودارو نیز وارد بازار گردیده و این تولیدات تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به موفقیت بیشتر نیاز به توجه و توسعه زیرساخت هاست که در این میان نیز 500 میلیارد تومان طی 4 سال گذشته توسط 11 ستاد تشکیل شده توسط این معاونت در مباحث زیرساختی هزینه شده که البته این رقم جدا از بودجه های کلی وزارتخانه ها و دستگاههای مختلف است.