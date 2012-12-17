بهبود 1000 معتاد در مراکز درمان بهزیستی خراسان‌ جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اکبری ‌مطلق با اشاره به اشتغال معتادان درمان شده اظهار کرد: تعداد 27 نفر در سال جاری از اعتبارات بیمه کارفرمایی استفاده کرده ‌اند.

وی، تسهیلات ارائه شده به معتادان برای اشتغال آنان را در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی دانست و ادامه داد: سازمان بهزیستی به معتادان درمان شده تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌ زایی با سود چهار درصد پنج ساله پرداخت می ‌کند.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: علاوه بر این پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای آنان نیز جزء تسهیلات است.

اکبری ‌مطلق، پیگیری مددکاران مراکز درمان و کنترل پس از ترخیص، تشکیل پرونده مددجویی و پیگیری ثبت ‌نام در سامانه ‌های اشتغال و مسکن و طرح توانمندسازی معتادان بهبود یافته را از مهم ‌ترین اقدامات بهزیستی برای جلوگیری از بازگشت معتادان درمان شده به اعتیاد عنوان کرد.

وی افزود: در صورت تأمین اعتبار طرح توانمندسازی معتادان بهبود یافته برای 45 نفر در استان اجرا می‌ شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان ‌جنوبی در ارتباط با تعداد معتادان درمان شده در استان گفت: با توجه به اینکه مراکز درمانی متنوع است هزینه‌ های درمان نیز با نوع مرکز و مدت درمان مرتبط است و میزان هزینه‌ ها متفاوت است.

اکبری ‌مطلق تصریح کرد: در حال حاضر یک مرکز غیردولتی بستری معتادان با ظرفیت 36 نفر، یک مرکز دولتی با ظرفیت 51 نفر و 15 مرکز سرپایی معتادان با ظرفیت 590 نفر در استان فعالیت می ‌کنند.

وی یادآور شد: همچنین چهار مرکز غیردولتی گذری معتادان با ظرفیت یک‌ هزار و 85 نفر، چهار مرکز غیردولتی اقامتی میان مدت با ظرفیت 275 نفر و یک مرکز سرپناه شبانه ‌روزی با ظرفیت 25 نفر نیز در استان مشغول فعالیت هستند.