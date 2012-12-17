  1. عناوین کل
۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

اکبری مطلق خبر داد:

بهبود 1000 معتاد در مراکز درمان بهزیستی خراسان‌ جنوبی

بهبود 1000 معتاد در مراکز درمان بهزیستی خراسان‌ جنوبی

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی خراسان‌جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال تعداد یک‌هزار نفر معتاد در مراکز تحت درمان بهزیستی بهبود یافته‌ اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اکبری ‌مطلق با اشاره به اشتغال معتادان درمان شده اظهار کرد: تعداد 27 نفر در سال جاری از اعتبارات بیمه کارفرمایی استفاده کرده ‌اند.

وی، تسهیلات ارائه شده به معتادان برای اشتغال آنان را در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی دانست و ادامه داد: سازمان بهزیستی به معتادان درمان شده تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌ زایی با سود چهار درصد پنج ساله پرداخت می ‌کند.

مدیرکل بهزیستی خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: علاوه بر این پرداخت حق بیمه سهم کارفرما برای آنان نیز جزء تسهیلات است.

اکبری ‌مطلق، پیگیری مددکاران مراکز درمان و کنترل پس از ترخیص، تشکیل پرونده مددجویی و پیگیری ثبت ‌نام در سامانه ‌های اشتغال و مسکن و طرح توانمندسازی معتادان بهبود یافته را از مهم ‌ترین اقدامات بهزیستی برای جلوگیری از بازگشت معتادان درمان شده به اعتیاد عنوان کرد.

وی افزود: در صورت تأمین اعتبار طرح توانمندسازی معتادان بهبود یافته برای 45 نفر در استان اجرا می‌ شود.

مدیرکل بهزیستی خراسان ‌جنوبی در ارتباط با تعداد معتادان درمان شده در استان گفت: با توجه به اینکه مراکز درمانی متنوع است هزینه‌ های درمان نیز با نوع مرکز و مدت درمان مرتبط است و میزان هزینه‌ ها متفاوت است.

اکبری ‌مطلق تصریح کرد: در حال حاضر یک مرکز غیردولتی بستری معتادان با ظرفیت 36 نفر، یک مرکز دولتی با ظرفیت 51 نفر و 15 مرکز سرپایی معتادان با ظرفیت 590 نفر در استان فعالیت می ‌کنند.

وی یادآور شد: همچنین چهار مرکز غیردولتی گذری معتادان با ظرفیت یک‌ هزار و 85 نفر، چهار مرکز غیردولتی اقامتی میان مدت با ظرفیت 275 نفر و یک مرکز سرپناه شبانه ‌روزی با ظرفیت 25 نفر نیز در استان مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 1768884

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید