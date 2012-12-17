انهدام شبکه بزرگ گردنبند قاپی در 10 عملیات همزمان پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، یکم مرداد امسال جوانی با مراجعه به کلانتری 103 گاندی به مأموران گفت : ساعت 14 در خیابان آفریقا به صورت پیاده در حال عبور بودم که دو نفر سارق با مشخصات ظاهری لاغر اندام و موهای مشکی کوتاه با چانه های کشیده و تیشرت سفید و شلوار لی آبی با موتورسیکلت اقدام به سرقت گردنبند از گردنم کردند که در صورت مواجهه و مشاهده قادر به شناسایی آنها هستم .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "گردنبندقاپی" و با توجه به وقوع سرقت های مشابه در سطح شهر تهران و احتمال ارتکاب سرقت ها از سوی گروه خاصی از سارقان ، به دستور دادیار شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران و برای رسیدگی تخصصی پرونده در اختیار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده در اداره هجدهم و همزمان با انجام چهره نگاری برای شناسایی دو تن از سارقان ، با دعوت از مالباختگانی که به شیوه و شگرد مشابه مورد سرقت قرار گرفته بودند ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سرقت های مشابه از سوی اعضای گروهی خاص از سارقان در سطح شهر تهران انجام می شود .

یکی از مالباختگان در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : در خیابان شاه نظری در منطقه میرداماد ، یک نفر موتورسوار به سمت من حمله ور شد و کیف دستی مرا سرقت کرد. پس از انجام تحقیقات و انجام چهره نگاری و بررسی بانک مجرمان سابقه دار ، متهم "محمود . ک" 22 ساله به عنوان سارق مورد شناسایی قرار گرفت .

فرد دیگری در شکایت خود به کاراگاهان گفت : 21 فروردین امسال در خیابان ورکش در حال تردد و مکالمه با تلفن همراه بودم که ناگهان یک موتور سوار با وارد کردن ضربه به صورتم اقدام به سرقت گوشی تلفن همراهم کرد و بلافاصله از محل متواری شد. پس از انجام تحقیقات یکی دیگر از مجرمان سابقه دار به نام "امیر . م28 ساله شناسایی شد .

شاکی دیگر نیز در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : در خیابان شریفی ـ بالاتر از چهارراه دولت در داخل ماشین نشسته بودم که ناگهان جوانی در ماشین را باز کرد و به من حمله ور شد .در حالیکه در مقابل وی مقاومت می کردم ناگهان نفر دوم نیز اضافه شد و پس از سرقت گردنبند ، هر دو نفر با یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند . در ادامه کاراگاهان با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته موفق به شناسایی یکی از سارقان به نام "میلاد . ف" 19 ساله شدند .

مالباخته‌ای با اشاره به شیوه زورگیری در سرقت گردنبند خود به کارآگاهان گفت : در حال ورود به منزل واقع در منطقه ظفر بودم که ناگهان جوانی 30 ساله به من نزدیک شد و پس از چسباندن من به دیوار ساختمان ، با تهدید چاقو گردنبند مرا از گردنم کشید و به همراه همدستش که در داخل خیابان و سوار بر یک دستگاه موتورسیکلت منتظرش ایستاده بود ، به سرعت از محل متواری شد . با انجام اقدامات پلیسی ، "علیرضا . ز" معروف به خرگوش شناسایی شد .

یکی از شکات زن نیز با اشاره به ایجاد تصادف ساختگی توسط سارقان به کاراگاهان گفت : در خیابان شریعتی داخل ماشین بودم که یک دستگاه موتورسیکلت با من تصادف کرد . هنگام پیاده شدن از ماشین ، ناگهان سرنشین موتورسیکلت گردنبند و دستبند مرا سرقت کرد . در لحظه سرقت قصد مقاومت داشتم که سارق با چاقو مرا تهدید کرد و پس از آن هر دو نفر با یک دستگاه موتورسیکلت از محل متواری شدند .

با شناسایی مالباختگان و انجام تحقیقات پلیسی بویژه در زمینه چهره نگاری ، بهره گیری از برخی از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته و همچنین اطلاعات بدست آمده از بانک مجرمان سابقه دار و انجام اقدامات پلیسی شبانه روزی ، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی تمامی اعضای یگ گروه از سارقان به سرکردگی "علیرضا . ز" معروف به خرگوش شدند .

با شناسایی مخفیگاه این گروه از سارقان در 10 نقطه از سطح شهر تهران ، تیم های عملیاتی پلیس آگاهی تشکیل و با انجام هماهنگی با مقام قضایی ، تمامی اعضای گروه از سارقان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنها مقادیر متنابهی از انواع اموال مسروقه کشف شد .

در زمان دستگیری اعضای این گروه از سارقان ، سرکرده گروه قصد داشت تا با درگیری با مأموران از مخفیگاه خود متواری شود که کارآگاهان ، با رعایت قانون بکارگیری سلاح وی را از ناحیه پای راست مورد اصابت گلوله قرار دادند .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند ، معاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اشاره به برخی از محل های سرقت گفت : با توجه به تعدد سرقت های انجام شده ، شناسایی تعدادی از مالباختگان و همچنین اعترافات بدست آمده از متهمان ، کاراگاهان اداره هجدهم موفق به شناسایی دهها مالباخته و محل های سرقت در مناطق مختلف تهران بویژه در خیابان فرشته ، بلوار فرحزادی ، خیابان باقرخان ، دهکده المپیک ، خیابان ستارخان ، خیابان مدرس ، خیابان آفریقا ، عباس آباد ، خیابان بهار ، میدان هفتم تیر ، خیابان مفتح ، خیابان فلسطین ، شهرآرا ، فروشگاه میلاد نور و ... شدند که در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و مالباختگان در دستور کار اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .به همین خاطر از کلیه مالباختگانی که در طول یک سال گذشته و به شیوه و شگرد های مختلف مورد سرقت طلا و جواهرات به شیوه گردنبند قاپی، سرقت گوشی تلفن همراه ، سرقت کیف و اموال به شیوه تصادف ساختگی و یا زورگیری قرار گرفته اند دعوت می شود تا جهت شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند .

