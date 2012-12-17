هدایت ایران در مسیر شکوفایی و تولید علم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید عبد اللهیان در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که عصر دوشنبه در سالن اجتماعات مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) شاهرود برپا شد، با اشاره به ترس دشمن از فراگیر شدن فکر و فرهنگ ایرانی در دنیا، خاطر نشان کرد: یکی از همین سردمداران آمریکا گفته اگر نقشه ایران را پهن کنید جایی پیدا نمی کنید که ایران در آن حضور نداشته باشد از سوریه، عراق، مصر، قطر، عربستان، اردن، امریکا، ترکیه و حتی اتحادیه اروپا گرفته تا هر جای دیگری که شما فکرش را هم نمی کنید.

استاد فلسفه حوزه و دانشگاه شاهرود با اشاره به میلاد امام محمد باقر (ع) به روایتی از آن حضرت اشاره و عنوان کرد: امام (ع) نسخه استغفار را برای کشاورزی که محصولش رشد نمی کند، کسبه ای که کارش نمی چرخد، مردی که فرزند دار نمی شود و عاقبت بخیر و اهل بهشت شدن پیچیده است و می توان از این روایت به خوبی به تاثیر امور معنوی در چالش های مادی پی برد.

عبداللهیان به طلاب و دانشجویان حاضر در مراسم توصیه کرد: در کنار یکدیگر و با همیاری و همکاری هم در موضوعات جدید که کاربرد علمی و عملی برای جامعه امروز دارد به تحقیق و پژوهش بپردازید.

جهت دهی به علوم انسانی با حوزه ها است



رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود نیز در این مراسم با اشاره به این که وحدت حوزه و دانشگاه را باید در سه سطح تمایل، تفاهم، و تعامل مورد بحث و بررسی قرار داد عنوان کرد: در خصوص وحدت حوزه و دانشگاه دیدگاه های مختلف وجود دارد.

سبک تعاملی استاد و طلبه در حوزه به دانشگاه وارد شود



علی شاهینی ضمن بیان این مطلب که تفاهم بین دید گاه های حوزه و دانشگاه تفاوت هایی از جمله اختلاف در روش های علمی است اظهار داشت: دانشگاه از روش پوزیتویسمی و تجربه و حسن گرایی و نیز جزئی نگری استفاده می کند در حالی که حوزه بیشتر به موضوعات و روش های عقلی و اشرافی و نیز به نکات کلی تر توجه دارد.

این استاد حقوق دانشگاه، استفاده حوزه از سیستم آموزشی دانشگاه ها و حضور اساتید حوزه در دانشگاه و اساتید دانشگاه در حوزه های علمیه را از نقاط قوت وحدت این دو نهاد دانست و ادامه داد: باید سبک تعاملی استاد و طلبه که در حوزه های علمیه براساس اخلاق محوری و تقویت ایمان است در دانشگاه ها تقویت شود تا دانشجویان دانشگاه ها ضمن دریافت علوم از اساتید خود اخلاق و ایمان اسلامی را هم آموزش ببینند.

شاهینی در خاتمه، با بیان اینکه ترسیم سبک زندگی بر اساس دین و اخلاق را می توان یکی از محورهای وحدت حوزه و دانشگاه معرفی کرد و گفت: طراحی سبک زندگی و مکانیزم ترسیم آن و بهینه سازی محیط طبیعی و اجتماعی از دیگر موضوعاتی است که در ارائه سبک زندگی دینی باید به آن توجه جدی کرد.