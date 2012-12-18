شرط اعلام نمرات امتحانات پایان ترم به دانشجویان دانشگاه تهران

دکتر مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح این مساله پرداخت و گفت: دانشجویان بهترین ناظران تدریس اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها هستند و با توجه به حضور دانشجو در کلاس، آنها بهترین گزینه هستند که درباره نحوه تدریس اساتید نظر خود را اعلام کنند و با این روش دانشجویان با مسئولان بخش ارزیابی همکاری می کنند.

وی افزود: دانشگاهیان چه اساتید، چه دانشجویان و کارمندان باید در امور دانشگاه مشارکت کنند، در گذشته این ارزیابی قبل از امتحان یا در زمان امتحان برگزار می شد که به دلیل اینکه دانشجو وقتی در زمان امتحان برای انجام این ارزیابی ندارد، این مساله به صورت الکترونیکی انجام می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: این ارزیابی، یک قرار داد دو طرفه است و دانشجویان همه از آن مطلع هستند و آن را انجام می دهند.

به گزارش مهر، در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران آمده است که دانشجویانی که در ارزیابی الکترونیکی اساتید شرکت نکنند امکان مشاهده نمرات پایان ترم خود را نخواهند داشت.