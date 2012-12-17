توزیع کننده داروهای تقلبی در خاک سفید تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید لیراوی ضمن اشاره به دستگیری یکی از توزیع کنندگان داروهای ترک اعتیاد قاچاق و تقلبی در محدوده "میدان رهبر واقع در خاک سفید" تهران از جزئیات و نحوه دستگیری این متهم سخن گفت.

وی در تشریح خبر فوق افزود: با ارجاع دستوری از سوی مقام قضایی در خصوص بازداشت یک توزیع کننده داروهای غیر مجاز و تقلبی در محدوده مذکور، اقدامات و تحقیقات مأموران پایگاه چهارم این یگان آغاز شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ تصریح کرد: با شناسایی این متهم مشخص شد که وی با وارد کردن داروهای قاچاق و غیرمجاز اقدام به توزیع آن در سطح گسترده آن در مغازه خود کرده که این اقدام به شکایت تعدادی از شهروندان منجر شده است.

وی ادامه داد: این متهم که "مجید" نام داشت پس عملیاتی غافلگیرانه در مغازه خود بازداشت و در بازجوییهای انجام شده در پایگاه چهارم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ به جرم خود عتراف کرد.

سرهنگ لیراوی عنوان کرد: در بازرسی از محل کسب این متهم مقادیری قابل توجهی داروهای غیر مجاز و تقلبی ترک اعتیاد و درمانی کشف و ضبط شد.

پس از بررسی کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تقلبی بودن اموال کشف شده تأیید شده و برای بررسیهای بیشتر به مقامات ذیربط منتقل شد.

شکار زورگیران چاقو به دست، هنگام زورگیری

رئیس کلانتری 123 نیاوران از دستگیری سه زورگیر در محدوده نیاوران خبر داد و گفت: این متهمان درست هنگام زورگیری با سلاح سرد از یک شهروند مشاهده و بازداشت شد.

سرهنگ رحمان نعمتی ضمن اشاره به دستگیری سه زورگیر چاقو به دست در محدوه نیاوران از جزئیات پرونده این متهمان سخن گفت و افزود:مأموران گشت انتظامی این یگان در حال گشتزنی در محدوده فرمانیه بودند که ناگهان متوجه یک درگیری در همان محل شده و برای بررسی موضوع به آنجا اعزام می شوند.

وی عنوان داشت: در همین لحظه مأموران مشاهده کردند که سه مرد با سلاح سرد در حال زورگیری از یک شهروند در یکی از خیابانهای خلوت هستند که بلافاصله برای دستگیری هر سه متهم اقدام کردند.

رئیس کلانتری 123 نیاوران ادامه داد: در یک چشم بر هم زدن این سه متهم که هرگز گمان نمی کردند گرفتار عواقب کار خود شوند، بازداشت شده و بدون هیچ گونه مقاومتی خود را تسلیم پلیس کردند که به همراه شاکی برای رسیدگی پرونده به کلانتری منتقل شدند.

وی بیان کرد: این متهمان که "رضا"، "علیرضا" و "حمید" نام داشتند در حالی که از بازداشت خود در حیرت بودند به مأموران گفتند که شاکی را در حال حمل پول مشاهده کرده و پس از تعقیب وی اقدام به زورگیری کرده اند.

با اعتراف متهمان، وسیله نقلیه آنها که یک موتورسیکلت بود توقیف و اموال مالباخته به وی مسترد شد و متعاقب آن متهمان به همراه پرونده تکمیل شده به پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.

توزیع کننده شیشه، هنگام اساب کشی بازداشت شد

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر در محدوده انقلاب خبر داد و گفت: این متهم از مدتی پیش تحت نظر بود تا اینکه روز گذشته هنگام اساب کشی و فرار از این محدوده بازداشت شد.

سرهنگ شهریار بشتامافزود: از مدتی پیش با شکایت تعدادی از شهروندان ساکن محدوده خیابان گلبار در خیابان انقلاب اسلامی، تیمهای عملیاتی کلانتری 148 برای شناسایی و بازداشت یک توزیع کننده مواد مخدر اقدامات خود را آغاز کردند.

وی عنوان کرد: در تحقیقات انجام شده مشخص شد که این متهم که "امین" نام دارد، ضمن تهیه مواد مخدر صنعتی در منزل استیجاری خود، اقدام به توزیع شیشه در محدوده مذکور کرده که این امر موجب نارضایتی شهروندان ساکن این محدوده شده است.

سرهنگ بشتام، ادامه داد: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضایی قرار گرفت و متعاقب آن حکم بازداشت متهم و بازرسی از منزل وی صادر شد که تیمهای عملیات کلانتری محل با همراهی یک تیم از پلیس مبارزه با مواد مخدر برای دستگیری متهم وارد عمل شده و به محل اختفای متهم اعزام شدند.

وی تصریح کرد: زمانی که متهمان به محل اعزام شدند متوجه شدند که این متهم در حال اساس کشی است و سعی دارد با نقل مکان به محلی دیگر از اتهام رهایی یابد که بلافاصله با هماهنگیهای انجام شده مأموران این فرد را دستگیر و در بازرسی از وسایل منزلش مقادیر قابل توجهی مواد مخدر صنعتی و همچنین چندین بطری مشروب الکلی کشف کردند.

سرکلانتر سوم اضافه کرد: این متهم که در ابتدا سعی داشت با جو سازی و ایجاد جنجال از دست مأموران فرار کند به کلانتری منتقل شده و پس از بازجوییهای انجام شده به جرم خود مبنی بر توزیع مواد مخدر اعتراف کرد که بر همین اساس به پایگاه سوم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ منتقل شد.