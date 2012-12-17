تاکید بر بهره برداری مناسب از ظرفیت مراکز گردشگری فارس/ بررسی مشکلات تیمهای فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار استاندار فارس با مسئولان و مربیان تیمهای فوتبال و فوتسال استان حسین صادق عابدین استاندار فارس در جریان مسائل و مشکلات پیش روی فوتبال استان قرار گرفت و در خصوص راهکارهای مناسب برای جذب و حفظ بازیکنان مطرح در تیمهای فوتبال استان، بحث و بررسی شد.

وی با تاکید بر اهمیت ورزش به ویژه فوتبال به دلیل علاقه جوانان به این رشته، افزود: هرچه برای توسعه ورزش استان تلاش شود، در حقیقت برای سالم نگه داشتن جوانان استان کار شده است.

استاندار فارس گفت: ورزش نه تنها می تواند اوقات فراغت جوانان را به خوبی پر کند بلکه موجب سلامتی جسمی و روحی ورزشکاران شده و آنها را از مشکلات و ناهنجاری هایی که جوانان را تهدید می کند، دور نگه می دارد.

وی با تاکید بر حل مشکلات اقتصادی باشگاه های ورزشی گفت: استانداری فارس تا آنجا که توانسته است در چارچوب قانون باشگاه های ورزشی را مورد حمایت قرار داده ولی مدیران باشگاه ها نیز باید در اندیشه جذب حامیان مالی برای توسعه فعالیت های باشگاه و پیشبرد اهداف ورزشی خود باشند.

صادق عابدین افزود: صنعت استان می تواند حامی مالی مناسبی برای ورزش استان باشد و در آینده جلسه ای با حضور صاحبان صنایع و باشگاه های ورزشی در این خصوص برگزار خواهیم کرد زیرا معتقدیم پیوند صنعت و ورزش هم باعث شکوفایی ورزش استان و هم باعث گرمی بازار فروش محصولات صنایع تولیدی استان می شود.

وی از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس خواست تا هرچه سریع تر پیشنهادات و راهکارهای پیوند بین صنعت و ورزش استان را ارائه دهند تا در خصوص آن تصمیم گیری شود.

مربیان حاضر در جلسه به تفصیل اقدام به تشریح مسائل و مشکلات سر راه باشگاه های ورزشی کرده و خواستار اتخاذ تدابیری برای حل آنها شدند.

بهره برداری از ظرفیت مراکز گردشگری استان فارس

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس گفت: استان فارس به ویژه شهر شیراز دارای موزه ها، باغات، مراکز تاریخی، فرهنگی و گردشگری برجسته ای است که باید ساماندهی شده و به خوبی مورد بهره برداری قرار گیرند.

محسن اردکانی در جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر استان فارس با بیان اینکه مراکز گردشگری استان باید با توجه به ظرفیتهای موجود به مراجعه کنندگان خدمات بدهند، اظهار داشت: مراکز گردشگری استان باید برای سه بازه زمانی تعطیلات نوروز، شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال، برنامه ریزی و متناسب با درخواست مراجعه کنندگان، خدمات خود را ساماندهی کنند.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه هایی که مراکز گردشگری را در اختیار دارند باید بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و در ساعات مقرر به مراجعه کنندگان خدمات دهند، افزود: بر اساس دستور استاندار فارس دستگاه هایی که نتوانند در مراکز گردشگری خدمات مناسبی به مراجعه کنندگان و گردشگران ارائه دهند، باید مراکز یاد شده را تحویل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بدهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس با اشاره به اینکه ساماندهی بازارهای تاریخی استان فارس اهمیت فروانی دارد، اظهار داشت: طرح ساماندهی بازارهای تاریخی استان فارس با محوریت بازار وکیل باید به منظور تامین و بازسازی زیرساختهایی همچون برق و آب مورد توجه قرار گیرد و کمیته ای متشکل از سازمان صنعت و معدن و تجارت، اصناف، هیئت امنای بازار وکیل، شهرداری شیراز و دستگاه های خدمات رسان تشکیل شود و با اختیارات کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس، تصمیمات لازم را گرفته و نسبت به ساماندهی بازارهای استان اقدام کند.

در این جلسه فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس با بیان اینکه رشد گردشگری داخلی و خارجی استان در هشت ماهه نخست سال 91 نسبت به هشت ماهه نخست سال90، به ترتیب 17 درصد و 25 درصد رشد یافته، اظهار داشت: در هشت ماهه اول سال 91، ضریب اقامت شبانه گردشگران از 2.1 به 2.8 ارتقا پیدا کرده و بیش از 50درصد رشد یافته است.

وی افزود: طرح ساماندهی بازارهای تاریخی استان فارس در بازار وکیل شیراز، بازار قیصریه لار، بازار جهرم و بازار کازرون در حال اجراست که نیاز به همراهی دستگاه های اجرایی و بازاریان دارد.