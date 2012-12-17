بازیکنان تراکتور با "ناز" تمرین می کنند/ لزوم برخورد جدی با حاشیه سازان

به گزارش خبرنگار مهر، به همین دلیل زمانیکه یک بازیکن بخاطر تعویض شدن ناراحت می شود و کادرفنی را تهدید می کند و یا پس از خروج از میدان به سمت رختکن می رود، با او برخورد نشده و وقتی بازیکن اینهمه ملایمت و نرمی در قبال بی انضباطی ها و اعمال دلخواه خود از سوی باشگاه می بیند، باید هم برای حضور در تمرینات یا مثلا تمدید قرارداد، شرط بگذارد.

یا وقتی یک دروازه بان با آنهمه اشتباهات فاحش و منجر به شکست تیم، فقط با نیمکت نشینی جریمه می شود و بعد از آن با انجام مصاحبه هایی علیه باشگاه و اینکه "استقلال مرا می خواهد" آهنگ جدایی از تراکتور می خواند، و یا دروازه بان دیگر بخاطر عدم دریافت پول از باشگاه راهی کشور خود می شود باید هم "تونی اولیویرا" از کمبود مهره گلایه کند.

تراکتورسازی تیمی بزرگ است و مدیرعاملی دارد که به رغم نرم خوئی، جدیت خوبی در انجام امور و برنامه ریزی برای باشگاه دارد اما سردار جعفری باید به وقت خود بداند که چطور با بازیکنان خاطی برخورد کند تا دیگر بازیکنان ادامه دهنده حواشی و بی انضباطی ها نباشند.

این درست که سرمربی بیشترین نقش را در تیم دارد و آخرین تصمیم گیرنده در خصوص مسایل فنی از جمله فیکس کردن یا به نیمکت نشاندن بازیکنان است اما مدیریت یک باشگاه بایستی به وقت نیاز بازیکنان خاطی و حاشیه ساز را جریمه کند؛ حتی مهاجمی که داعیه ملی پوش شدن داشت و ادعا می کرد که "پیراهن تیم ملی حق من است"! و سرانجام نیز به استقلال رفت.

موردی که ذهن هواداران تراکتورسازی را به خود مشغول کرده، بحث ماندن یا رفتن احسان حاج صفی است که سردار جعفری در این خصوص نظر قاطع و قابل تقدیری دارد. مدیرعامل تراکتورسازان معتقد است: می توانیم مانع جدایی احسان حاج صفی شویم اما بهتر این است که او را به زور نگه نداریم.

اکنون تعطیلات نیم فصل است و تیمها فرصت دارند در زمان مقرر برای نقل و انتقالات و جذب بازیکنان مورد نیاز اقدام کنند اما فعلا تراکتورسازی نه تنها بازیکن جذب نکرده، بلکه دو، سه مهره خود را از دست داده که این موضوع باعث نگرانی دوستداران تراکتورسازی شده است.