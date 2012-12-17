به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی شمعانیان بعد از ظهر دوشنبه در جشن روز ملی حمل و نقل با بیان اینکه رانندگان موجود در سطح کشور با مشکلات و چالش‌های عمده‌ای مواجه هستند و دولت باید بستر‌های حمایتی را از این افراد در سطح جامعه فراهم کند، ظهار داشت: حمل و نقل به عنوان محور توسعه نه تنها در کشور ایران بلکه در سراسر دنیا به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه در زمان هدفمند شدن یارانه‌ها وعده‌های مساعدی از سوی رئیس جمهور در راستای حمایت از رانندگان داده شده که در حال حاضر این وعده‌ها هنوز عملیاتی نشده است، ادامه داد: پیگیری‌های لازم در راستای عملیاتی شدن این وعده‌ها انجام می‌دهیم.

مدیرکل حمل و نقل پایانه‌های استان اصفهان با تاکید بر اینکه انجام پیگیری‌های لازم در راستای عملیاتی شدن وعده‌های رئیس جمهور به منظور حمایت از رانندگان در دستور کار وزارت راه و شهر‌سازی قرار دارد، بیان داشت: طی سال‌های گذشته تعامل بسیار ویژه‌ای میان این اداره با کانون‌ها و انجمن‌های صنفی کامیون‌داران موجود در سطح استان وجود داشته است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های اجرایی در حوزه حمل و نقل جاده‌ای و راه‌ها باید مبتنی بر اطلاعات روز باشد و در غیر این صورت موفقیتی در این بخش ایجاد نمی‌شود، اضافه کرد: بسترسازی مناسب در راستای ارتقای سطح ایمنی عبور و مرور، ایجاد تعامل و افزایش مشارکت با سایر بخش‌های مربوطه و کنترل و نظارت به منظور ساماندهی به حمل و نقل جاده‌ای از برنامه‌های اجرایی این اداره محسوب می‌شود.

شمعانیان با اشاره به اینکه استفاده بهینه از آخرین فناوری‌های نوین در راستای ارتقای کیفیت خدمات وارتقای سطح فرهنگ عمومی در بخش حمل و نقل نیز از جمله اقدامات صورت گرفته در این اداره محسوب می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر 14تشکل صنفی در این بخش فعالیت می‌کنند و این اداره در راستای بهبود وضعیت کامیون‌داران و رانندگان وسایل نقلیه سنگین تلاش می‌کند.