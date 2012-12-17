دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر قراردادهای پژوهشی رتبه اول را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رنجبر ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: طرحهای پژوهشی بسیاری در دانشگاه شهید چمران اهواز درحال اجرا یا اجرایی شده و در حال حاضر در این دانشگاه 157 طرح تحقیقاتی فعال در حال اجرا است.

وی حجم ریالی قرارداد این طرح ها را 50 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این طرحها در بخش های مختلف صنعت، آب و برق، فولاد، نفت، کشاورزی و مخابرات هستند.

رنجبر تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب در سال 90 را در حدود 79 طرح اعلام کرد و گفت: دانشگاه شهید چمران اهواز از نظر قراردادهای پژوهشی با دستگاهها و صنایع در میان دانشگاه‌ های مراکز استانها به جز تهران رتبه اول را در چند سال اخیر به خود اختصاص داده است.

وی افزود: همچنین این دانشگاه از نظر چاپ مقالات در میان دانشگاههای زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جایگاه هفتم قرار دارد.

معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه این دانشگاه در حال حاضر دارای هشت مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است که تعدادی از آنها موافقت اصولی و برخی دیگر موافقت قطعی از وزارت علوم دارند، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 2,5 میلیارد تومان اعتبار در قالب قراردادهای پژوهشی جذب شده است.

وی تصریح کرد: سازمان آب و برق خوزستان، شرکت برق منطقه ‌ای استان و شرکت ملی حفاری در سال گذشته بیشترین تعداد قرارداد طرح‌ های تحقیقاتی را با دانشگاه شهید چمران اهواز داشتند.

رنجبر با اشاره به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: چاپ یک هزار و 200 عنوان مقاله در مجلات، ارائه یکهزار و 500 مقاله در کنفرانسها و چاپ یکصد عنوان کتاب از جمله فعالیتهای پژوهشی دانشگاه است.



دبیر اجرایی ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری با بیان اینکه هشت مرکز عملی تحقیقاتی و چهار قطب علمی مصوب کشوری در دانشگاه شهید چمران اهواز وجود دارد، افزود: 11 عنوان اختراع ثبت شده داخلی، 800 عنوان پایان نامه دانشجویی و 13 مجله علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم از دیگر دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در سال گذشته است.

