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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۰۸

کریمی خبر داد:

موازی کاری برخی از نهاد‌های دولتی با سازمان حمل و نقل پایانه‌ها

موازی کاری برخی از نهاد‌های دولتی با سازمان حمل و نقل پایانه‌ها

اصفهان - خبرگزاری مهر: دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور گفت: در حال حاضر برخی از نهاد‌های دولتی با سازمان حمل و نقل پایانه‌ها در سطح کشور موازی‌کاری می‌کنند، جلوگیری از این موازی‌کاری‌ها در راستای رسیدگی به مشکلات بخش حمل و نقل ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کریمی بعد از ظهر دوشنبه در جشن روز ملی حمل و نقل با بیان اینکه نگاه ویژه مسئولان به حرفه و شغل رانندگان امری مهم و ضروری است، اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات فعالان در عرصه حمل و نقلی به دغدغه تمام مدیران و مسئولان تبدیل شده است و در حال حاضر ارتباط هماهنگی میان مجموعه‌های تشکل‌های صنفی در بخش حمل و نقلی با تمام دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وجود ادارات و نهاد‌های موازی با سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها در سراسر کشور یکی از مشکلات موجود در حوزه حمل و نقلی به شمار می‌رود، افزود: در حال حاضر برخی از نهاد‌های دولتی با سازمان حمل و نقل پایانه‌ها در سطح کشور موازی‌کاری می‌کنند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به اینکه جلوگیری با این موازی‌کاری‌ها در راستای رسیدگی به مشکلات بخش حمل و نقل ضروری است، بیان داشت: 10 سال گذشته تنها هفت هزار و 400 دستگاه در سطح کشور باید نو‌سازی می‌شده‌اند.

وی اضافه کرد: زمانی باید موضوع نو‌سازی کامیون‌های موجود در سطح کشور مطرح شود که شرایط این نو‌سازی وجود داشته باشد اما در حال حاضر شرایط این نو‌سازی در کشور وجود ندارد.

کد مطلب 1768901

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