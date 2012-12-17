به گزارش خبرنگار مهر، احمد کریمی بعد از ظهر دوشنبه در جشن روز ملی حمل و نقل با بیان اینکه نگاه ویژه مسئولان به حرفه و شغل رانندگان امری مهم و ضروری است، اظهار داشت: رسیدگی به مشکلات فعالان در عرصه حمل و نقلی به دغدغه تمام مدیران و مسئولان تبدیل شده است و در حال حاضر ارتباط هماهنگی میان مجموعه‌های تشکل‌های صنفی در بخش حمل و نقلی با تمام دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد.

وی با بیان اینکه وجود ادارات و نهاد‌های موازی با سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها در سراسر کشور یکی از مشکلات موجود در حوزه حمل و نقلی به شمار می‌رود، افزود: در حال حاضر برخی از نهاد‌های دولتی با سازمان حمل و نقل پایانه‌ها در سطح کشور موازی‌کاری می‌کنند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور با اشاره به اینکه جلوگیری با این موازی‌کاری‌ها در راستای رسیدگی به مشکلات بخش حمل و نقل ضروری است، بیان داشت: 10 سال گذشته تنها هفت هزار و 400 دستگاه در سطح کشور باید نو‌سازی می‌شده‌اند.

وی اضافه کرد: زمانی باید موضوع نو‌سازی کامیون‌های موجود در سطح کشور مطرح شود که شرایط این نو‌سازی وجود داشته باشد اما در حال حاضر شرایط این نو‌سازی در کشور وجود ندارد.