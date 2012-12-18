شرکت گاز قصرشیرین به تعهداتش به خوبی عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پروین ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون حفاری این شهرستان که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: گازرسانی از پروژه هایی مهم این شهرستان است که متاسفانه از پیشرفت فیزیکی لازم برخوردار نبوده است.

وی تاکید کرد: با وجود تذکرات مکرر به مسوولان شرکت گاز استان و پیگیری هایی که مسوولان شهرستان بخصوص نماینده مردم در مجلس انجام داده اند هیچ اقدامی در جهت شتاب بخشی به اجرای گاز رسانی در قصرشیرین بوجود نیامده است.

پروین تصریح کرد: بدنبال بهره برداری از شبکه گاز و راه اندازی فازهای دو و سه و نیز خط تغذیه در اوایل آذر سال جاری، قرار شد کار عملیاتی و فروش انشعاب گاز و علمک گذاری در سایر محلات شهری با سرعت آغاز شود ولی شرکت گاز هنوز اقدام قابل توجهی در این ارتباط نکرده و موجب نارضایتی در میان مردم شده است.

وی اظهار کرد: در خصوص علمک گذاری گاز نیز شرکت گاز متعهد شده بود روزانه 15 علمک نصب کند در حالیکه در ماه جاری تنها 110 علمک نصب کرده که با احتساب 70 علمک قبلی نصب شده تعداد علمک های شهرستان به 180 رسیده است.

فرماندار قصرشیرین گفت: نصب روزانه پنج علمک در شهرستان از سوی شرکت گاز پذیرفتنی نیست و می بایست در این زمینه تلاش بیشتری صورت پذیرد ضمن اینکه تاکنون فروش انشعاب گاز نیز در این شهرستان انجام نشده است.

پروین همچنین با انتقاد از عملکرد شهرداری قصرشیرین خاطرنشان کرد: ترمیم حفاری های حاصل از علمک گذاری گاز شهری با توجه به اینکه شرکت گاز هزینه های مربوطه را هم پرداخت کرده بر عهده شهرداری است در حالیکه مدیریت شهری هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده و همچنان این حفاری ها برای تردد مردم مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی همچنین نسبت به نصب نشدن علایم هشدار دهنده از سوی ادارات و دستگاه های خدمات رسان در هنگام حفاری ها در خیابان ها و معابر برای تامین امنیت جانی عابرین پیاده و همچنین رانندگان وسایل نقلیه بمنظور جلوگیری از وقوع حوادث و کاهش خطرات هشدار داد.

پروین اضافه کرد: همه شرکت های پیمانکاری که کار حفاری شبکه گاز در سطح شهرستان را انجام می دهند نمی توانند بدون هماهنگی فرمانداری عملیات اجرایی را متوقف کنند در غیر این صورت با آن ها برخورد خواهد شد.

بیش از دو هزار هکتار از اراضی منابع ملی قصرشیرین به متقاضیان واگذار شد



فرماندار قصرشیرین از واگذاری دو هزار و 584 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی این شهرستان برای احداث باغ به متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

حسین پروین ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان افزود: این میزان اراضی، پس از شناسایی برای احداث طرح های باغداری مصوب کارگروه با ارایه تسهیلات به دانش آموختگان بخش کشاورزی و متقاضیان ایجاد طرح های توسعه کشاورزی واگذار شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مجموع تاکنون برای 111 فقره طرح توسعه کشاورزی در این شهرستان، 25 میلیارد ریال تسهیلات از طریق بانک های عامل پرداخت شده است.

پروین، این طرح ها را شامل احداث باغ، زنبور داری، احداث جایگاه و خرید گاو شیری و گوسفند پرواری دانست که اجرای آنها در کارگروه توسعه کشاورزی به تصویب رسیده بود.

وی گفت: از ابتدای فعالیت کارگروه توسعه کشاورزی در این شهرستان تاکنون 200 طرح با بیش از 11 میلیارد ریال اعتبار در بخش های باغداری، دامداری و کشاورزی مصوب شده است.

فرماندار قصرشیرین یادآور شد: در مجموع 17 تعاونی تولیدی مهر کشاورزی نیز در این شهرستان با 150 نفر عضو تشکیل شده که فعالیت این تعاونی ها برای 237 نفر اشتغالزایی ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه این تعاونی ها برای ثبت به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان معرفی شده اند، افزود: تشکیل نه تعاونی دیگر نیز با 65 نفر اشتغالزایی هم اکنون در دست اقدام است.

قصرشیرین در غرب استان کرمانشاه بیش از 29 هزار و 188 هکتار اراضی کشاورزی و باغ دارد.



پروین: پژوهش یکی از شاخص های اساسی توسعه در جوامع است



فرماندار قصرشیرین گفت: پژوهش یکی از شاخص های اساسی توسعه در جوامع است.

حسین پروین ظهر دوشنبه در مراسمی که به مناسبت گرامیداشت هفته پژوهش در دبیرستان دخترانه رسالت این شهرستان قصرشیرین برگزار شد گفت: پژوهش یکی از شاخص های اساسی توسعه در جوامع است.

وی افزود: جامعه ای که تحقیقات علمی و پژوهشی را سر لوحه برنامه ها و چشم انداز خود قرار دهد موفق تر است و در ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب با دستور کار قرار دان مسائل پژوهشی امروز با استفاده از دانش بومی به ایران هسته ای تبدیل شده است.

وی گفت: در سایر زمینه های علمی ، تحقیقاتی ، پزشکی و کشت سلول های بنیادین ایران به کشوری تولید کننده تبدیل شده که می تواند دستاوردهای پژوهشی خود را در اختیار مراکز علمی دنیا قرار دهد.

پروین تصریح کرد: پژوهش پدیده ای جمعی و واقعیتی اجتماعی است که با یک سوال آغاز می شود که در آن پژوهشگر تولید کننده و جامعه مصرف کننده خدمات آن است.

وی گفت: در جوامع مدرن و پیشرفته افراد جامعه حتی در اظهار نظرهای شخص و مسائل خصوص خود سعی می کنند از پیش داوری اجتناب کنند و با نظرهای کارشناسانی وعلمی که در سایه پژوهش بدست می آید گفتمان کنند.

وی تعصب را آفتی برای جوامع در حال توسعه و جهان سوم دانست که نتیجه آن اظهارات غیرکارشناسانه و شخصی است.



وی گفت: فرهنگ تحقیق و پژوهش باید در جامعه نهادینه شود و با حمایت از فعالیتهای پژوهشی در بخشهای خصوصی سیاستگذاران بستری مناسب را برایی محققان فراهم کنند.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: در مراکز علمی و آموزشی از مدارس گرفته تا دبیرستان باید توجه دقیقتر به پژوهش شود و دانش آموزان و دانشجویان بتوانند به افق های جدید دانش و نوآوری در سایه خلاقیت دست یابند.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مسائل دینی اسلام یکی از ادیانی است که با رعایت حریم های خصوصی افراد به پژوهش و تحقیق اهمیت خاصی داده و حتی در معجزه پیامبر خاتم یعنی قرآن کریم بسیاری از آیات به صورت سئوال نازل شده که خود دلیلی برای اندیشیدن و تحقیق در مسائل است.

در پایان این مراسم از چهار نفر از معلمان شهرستان قصرشیرین که با ارائه مقاله در زمینه مسائل پژوهشی و تحقیق حائز رتبه ممتاز شده بودند با اهداء لوح و جوائزی تجلیل به عمل آمد.