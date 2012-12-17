صدور قرار مجرمیت مهدی هاشمی/دستگیری 28 عضو یک شبکه معاند نظام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در چهل و یکمین نشست قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: پس از 84 روز تحقیقات و بازداشت موقت برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت وی صادر شد و به زودی پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می شود.

وی افزود: مهدی هاشمی در آخرین ساعات اداری روز گذشته با قرار وثیقه صد میلیارد ریالی آزاد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه چرا مهدی هاشمی بازداشت موقت شد و چگونه با وثیقه آزاد شد، گفت: در ماده 32 و 35 قانون آئین دادرسی کیفری مشخص شده است که در کجا فرد جایز است که آزاد باشد و در چه جرایمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مساله ای همانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بیم تبانی با افراد دیگری یا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می شود. هنگامی که این قیود رفع شد متهم با قرار وثیقه می تواند آزاد شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص پرونده مهدی هاشمی بیم فرار وجود نداشت اما بیم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد.

اژه ای ادامه داد: پس از 84 روز بازداشت این فرد در انفرادی با صدور قرار، بازداشت او به وثیقه تبدیل شد.

آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده ستار بهشتی گفت: اتفاق جدیدی در این پرونده روی نداده و پیشرفت مهمی صور نگرفته است. تحقیقات پزشکی نیز در همان حدی است که در جلسه قبل اعلام کردم اما درباره آخرین وضعیت پرونده باید بگویم تاکنون از 11 نفر در این رابطه تحقیق شده که سه نفر از آنها دربازداشت بسر می برند.

محسنی اژه ای ادامه داد: در این پرونده ضرب و شتم وجود داشته اما علت مرگ نبوده است. فردا نیز گروهی از پزشکان متخصص پزشکی قانونی با دادستان تهران و بازپرس پرونده تشکیل جلسه داده و پرونده را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد.

خبرنگاری درباره ادعای گرفتن رضایت از مادر ستار بهشتی پرسیدکه دادستان کل کشور در پاسخ گفت: من نیز این موضوع را شنیده ام اما از پلیس فتا پیگیری نکردم . فرض بگیریم که این ادعا درست باشد باز هم در حال حاضر مانع رسیدگی به پرونده نمی باشد و فقط در نوع مجازات از جنبه خصوصی مهم است.

دادستان کل کشوردر خصوص اعطای مرخصی به زندانیان نیز افزود: در این خصوص چند رویه وجود دارد نخست سازمان زندانها با توجه به رفتار زندانی تصمیم می گیرد به او به عنوان تشویقی مرخصی بدهد که این پیشنهاد را به دادستان شهر یا قاضی پرونده ارائه می دهد. از سوی دیگر خود زندانی نیز می تواند برای خودش از طریق قاضی یا دادستان تقاضای مرخصی کند حال در موارد امنیتی و حاد قاضی و یا دادستان با درخواست مرخصی موافقت نکرده یا مدت آن را زمان کمی اعلام می کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: حال یک سئوال پیش می آید که اگر زندان و فرد زندانی درخواست مرخصی نکند آیا خانواده او می توانند درخواست مرخصی مطرح کنند. در این باره اگر درخواست با نظر موافق خود زندانی باشد مثل درخواست های دیگر مسیر قانونی را طی می کند. برای مثال در یک پرونده پدر یک زندانی از طرف فرزندش درخواست مرخصی کرد که با آن نیز موافقت شد اما بعد خود زندانی گفت که علاقه ای به مرخصی ندارد که پس از این موضوع درخواست لغو شد.

دستگیری 28 عضو یک شبکه معاند نظام

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت دستگیری 28 عضو یک شبکه معاند نظام و تخلفات عامل اصلی این شبکه پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت این افراد به دلیل ارتباطاتی که با برخی افراد در خارج از کشور داشتند اقدامات مجرمانه ای را انجام می دادند. باید توجه داشت افرادی که نگاه به دشمن دارند از دید سیستم اطلاعاتی ، انتظامی و قضایی پنهان نمی ماند. حال افرادی که با دشمن ارتباط دارند با دستگیری این افراد دست از کارهای خود برداشته و خود را معرفی کنند وگرنه با آنها نیز برخورد می شود. یک نفر از متهمان با قرار قانونی آزاد شده و 27 نفر دیگر در بازداشت می باشند.

محسنی اژه ای افزود: در این پرونده باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد واگر شاکی خصوصی وجد داشته باشد روند خود را طی می کند.

خبرنگار دیگری در خصوص صدور کیفرخواست برای 18 مقام آمریکایی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت این پرونده نیز اظهارداشت: در این خصوص ادعانامه ای مربوط به مقامات آمریکایی صادر شده است. آمریکا جنایت های زیادی را در کشور ما مرتبط شده و بعضا شکل پشتیبانی و معاونت داشته است. این ادعانامه هم اکنون به دادگستری تهران فرستاده شده و در بین این 18 مقام آمریکایی بعضی مقامات سیا نیز حضور دارند.

سخنگوی قوه قضائیه با ابراز تاسف از جنایت بزرگ رخ داده در آمریکا اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولان آمریکایی مدعی هستند، اما اقدام مناسبی انجام نمی دهند، متاسف هستند. در یک حادثه 27 کودک و معلم به ضرب گلوله از پای در می آیند در حالیکه آمریکا که نمی تواند امنیتش را تامین کند می‌خواهد امنیت بقیه کشورها را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت برخورد با مفسدان و اشرار گفت: با اشرار و اخلالگران نظام اقتصادی و مایحتاج مردم برخورد می کنیم و این موضوع در دستور کار قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.

اژه ای ضمن تشکر از نیروی انتظامی بخاطر دستگیری افراد زورگیر اظهار امیدواری کرد. دادستانی تهران ضمن عدالت و انصاف رسیدگی به این پرونده را تسریع کرده تا هر کدام از این افراد به هر میزان که مرتکب جرم شدند مجازات شده و این برخورد درس عبرتی برای سایرین باشد.

سخنگوی قوه قضائیه از تداوم برخورد موثر با اخلال گران بازار ارز خبر داد و افزود: قوه قضائیه با افرادی که برای سودجویی یا همراهی با دشمن اقدام به برهم زدن نظم اقتصادی می کنند، برخورد خواهد کرد، در این مورد نیز عده ای دستگیر شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای ارسال پرونده دستگیرشدگان بازار ارز به دادگاه نیازمند اعلام نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هستیم، تاکید کرد: از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می خواهیم هرچه زودتر نظر خود را اعلام کنند که از میان دستگیرشدگان چه تعداد موجب ایجاد اخلال در بازار شده اند تا پرونده آنها به زودی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

دستگیری قاچاقچیان طلا و ارز

اژه ای با بیان اینکه در هفته های اخیر عده ای اقدام به قاچاق طلا و ارز از کشور کرده اند، تصریح کرد: قوه قضائیه و نیروی انتظامی تلاش خود را برای برخورد با قاچاقچیان طلا و ارز انجام می دهند و اخیرا نیز تعدادی قاچاقچی در شهرهای اصفهان، شیراز و بندرعباس شناسایی و دستگیر شده اند به این افراد هشدار می دهیم که برای سوءاستفاده های مالی خود را گرفتار نکنند چراکه برخورد قوه قضائیه با اینها مقابله جدی می کند.

وی ادامه داد: به اشرار و همه کسانیکه در جهت اخلال در امنیت مردم و کشور فعالیت می کنند هشدار می‌دهیم که مردم انقلابی رفتارهای این افراد را تحمل نمی کنند و با آنها برخورد می شود.

محاربه به داشتن سلاح نیست

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اینکه چگونه یک فرد یا گروه محارب شناخته می شوند، گفت: برای اینکه گروه یا جمعی محارب شناخته شوند، لازم نیست که تک تک آنها اسلحه داشته باشند کسانیکه اسلحه سرد و گرم در دست گرفته و باعث ایجاد ترس در میان مردم شده و گروه هایی که علیه نظام اقدام کرده و باعث ترس مردم می شوند محارب شناخته می شوند.

آخرین وضعیت مدیران دستگیر شده وزارت ارشاد

اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بازداشت شده در وزارت ارشاد گفت: این پرونده به دلیل تخلفات مالی صورت گرفته و در حال حاضر در دادسرا در مرحله رسیدگی می‌باشد. در طول رسیدگی نیز احتمال دارد قرار برخی از متهمان تغییر کرده و با سپردن وثیقه آزاد شوند.

خبرنگاری پرسید اگر کاندیدایی پرونده قضائی داشته باشد آیا وجود این پرونده باعث رد صلاحیت او خواهد شد که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: مرجع تعیین صلاحیت در این خصوص الزامی ندارد البته استعلاماتی در این باره انجام می‌شود که پس از آن مرجع بررسی صلاحیت با توجه به همه موارد مدنظر نظر خود را اعلام می‌کند. داشتن پرونده قضائی و تعیین صلاحیت لازم و ملزوم یکدیگر نیستند.

مصادیق محاربه

خبرنگار دیگری درباره مصادیق محاربه پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ اظهار داشت: اگر زورگیری صورت گیرد و باعث ترس شود و این موضوع در دادگاه نیز احساس شود کسی با صدور حکم محاربه برای مجرم مخالفت نمی‌کند اما گاهی نیز مواردی وجود دارد که با مصادیق محاربه صدق نمی‌کند. در این زمینه دادستان تهران و پلیس نشستی را برگزار کردند تا از وقوع پرونده‌های مشابه دیگر جلوگیری کنند که تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شد حال باید دیگر دادستان ها نیز با نیروی انتظامی این جلسات را برگزار کرده و با شناسایی این افراد مجرم از وقوع اتفاقات مشابه دیگر جلوگیری کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران از دادستان کل کشور در خصوص ورود دادستانی به پرونده حادثه روستای شین آباد بود که وی در پاسخ گفت: اگر تقصیری در این زمینه ثابت شود طبیعی است که دستگاه قضائی وارد عمل می‌شود.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده سعید ملک پور گرداننده سایتهای مستهجن پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: حکم اعدام سعید ملک پور لغو نشده بلکه متوقف شده است. براساس ادعای صورت گرفته از سوی وکیل زندانی و خود او و همچنین گزارش زندان اجرای حکم در حال حاضر متوقف شده است.

دستگاههای مسئول برای کنترل جرایم خشن پای کار بیایند

سخنگوی قوه قضائیه درباره راه‌های پیشگیری از وقوع جرایم به خصوص جرایم خشن در سطح جامعه اظهار داشت: اجرای طرح‌های ضربتی و مقطعی کافی نمی‌باشد و باید طرح‌های درازمدت و موثر اجرا شود. اگر همه دستگاه‌ها پای کار بیایند، فقر و بیکاری کم شود و همچنین از نظر روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان بیشتر استفاده شود با کاهش وقوع این جرایم روبرو خواهیم شد. در این زمینه لایحه پیشگیری از وقوع جرم از سوی قوه قضائیه تهیه و در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی قوه قضائیه در کنار سازمان بازرسی در حال بررسی آسیب قوانین می‌باشد.

خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی برق منطقه تهران پرسید که محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: در زمینه این پرونده‌های کلاهبرداری مردم باید دقت بیشتری داشته و موقع عقد قرارداد آن را به طور کامل مطالعه کنند. در این پرونده اختلاف نظر بین مدعیان یکی از مشکلات موجود در روند رسیدگی می‌باشد. همچنین زمین به اندازه کافی برای تمام مشتریان وجود نداشته است این نیز مانند پرونده نگین غرب می‌باشد که صدور حکم مشکل آن را حل نخواهد کرد.

اژه ای درباره اعلام نظر نهایی دیوان عالی کشور درباره رای متهمان فساد مالی بزرگ اظهار داشت: برای پرونده های قضایی نمی توان زمان اعلام کرد اما قضات تمام تلاش خود را می کنند تا پرونده هر چه زودتر به نتیجه برسد. این پرونده نیز هم اکنون در دیوان عالی کشور در حال پیگیری است.

نامه ‌ای از دفتر رهبری برای عفو جوانفکر ارسال نشده است

دادستان کل کشور درباره ارسال نامه عفو جوانفکر از سوی دفتر مقام معظم رهبری به قوه قضائیه گفت: هیچ نامه ای از دفتر ایشان برای عفو جوانفکر به قوه قضائیه ارسال نشده است و در خصوص ماده (ج) دستورالعمل عفو نیز باید بگویم این بند به اشتباه در دستور العمل آمده بود که بلافاصله حذف شد. نمی شود محکومی که هنوز حکمش اجرا نشده است را عفو کرد این اشتباه در بین تنظیم کنندگان دستورالعمل بوجود آمده بود که بلافاصله حذف شد. ضمن اینکه باید بگویم آقای جوانفکر تاکنون درخواست عفوی از قوه قضائیه نداشته است.

خبرنگاری از دادستان کل کشور در خصوص انتشار فایل صوتی مهدی هاشمی و ارتباط او با یک کاریکاتوریست فراری پرسید که اژه ای در پاسخ گفت این موضوع قابل تحقیق است و پس از بررسی قابل مطرح شدن است اما اکنون با استفاده از این فایل نمی توان قضاوت کرد .

بررسی شکایت نمایندگان از دولت

اژه ای با اشاره به شکایت برخی نمایندگان مجلس از دولت گفت: برخی از این شکایت از سوی کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارسال شده و برخی دیگر نیز از سوی هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. برخی تخلفات قانونی است که هم اکنون در قوه قضائیه در حال بررسی است.