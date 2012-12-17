یازدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که بعد از ظهر دوشنبه دایر شد، 31 شرکت از استانهای گلستان، مازندران، اصفهان، آذربایجان شرقی و تهران شرکت دارند.

همچنین نمایندگان شرکتهایی از ژاپن، ترکیه، چین و کره حجنوبی حضور دارند و تا اول دیماه برای بازدید علاقمندان دایر است.

توزیع بیش از 14 هزار تن گندم و جو بذری گواهی شده بین کشاورزان استان گلستان

مدیر تعاون روستایی استان گلستان بیان داشت: به منظور تأمین بذور کشاورزان استان برای سال زراعی 92 ،شبکه تعاون روستایی استان تا کنون بیش از 14هزار تن بذر اصلاح شده گندم و جو را فرآوری و توزیع کرده است .

رجایی افزود: طبق برنامه ابلاغی از سوی ستاد بذر استان،شبکه تعاون روستائی متعهد به تهیه و توزیع 19 هزار و 700 تن بذر بوده که تاکنون اقدام به فرآوری 15 هزار تن بذر گندم و 450 تن بذر جو در چهار مرکز فرآوری بذور در شهرستانهای گرگان ، گنبد، مینودشت و کلاله با نظارت کارشناسان واحد نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و ستاد بذر استان کرده است .

صادرات 1.2 میلیون دلار محصولات باغی در گلستان

رئیس اداره صنایع کشاورزی گلستان گفت: تا پایان آبان ماه سال1391 حدود یک میلیون و 255 هزار و 846 دلاراز محصولات تولیدی واحدهای صنایع تبدیلی باغی استان صادر شده است .



محمدتقی جهانشاهی گفت: این صادرات شامل بسته بندی انواع مربا و انواع مرکبات ومیوه سورت وبسته بندی شده می باشد که به صورت مسقیم وغیر مستقیم صادر شده است.