فعالیت 150 هزار نفر در بخش نساجی استان اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بعد از ظهر دوشنبه در جشن روز ملی حمل و نقل با بیان اینکه 26 آذر ماه به عنوان روز ملی حمل و نقل بهانهای برای تجلیل و بررسی برخی از مسائل و مشکلات حمل و نقلی است، اظهار داشت: سختی کار در بخشهای حمل و نقلی بسیار بالا است و سختی و مشکلات کاری رانندگان موجود در سطح کشور بر هیچ شخصی پوشیده نیست.
وی با بیان اینکه البته بسیاری از این مشکلات در سطح جامعه برای سایر مردم پنهان است، ادامه داد: مشکلات صنفی، وضعیت هزینهها، تأمین قطعات خودروها و خدمات بیمهای از مهمترین دغدغههای رانندگان خودروهای سنگین به شمار میرود.
مسئولان کشوری برای رسیدگی به مشکلات حوزه حمل و نقل چاره اندیشی کنند
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه تمام مسئولان کشور باید برای رسیدگی به مشکلات موجود فعالان حوزه حمل و نقل چارهاندیشی کنند، بیان داشت: مدیریت استان درصدد فراهمسازی بسترهای حمایتی از این قشر است.
وی با اشاره به اینکه دو سال گذشته موضوع هدفمندسازی یارانهها در سطح کشور مطرح شد که بخش مهمی از موضوع هدفمندسازی یارانهها را در سطح کشور توسط بخشهای فعال در حوزه حمل و نقل انجام شده است، ادامه داد: رسیدگی به مشکلات حمل و نقلی و چالشهای پیش روی رانندگان در سطح جادهها به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیریت استان و کشور به شمار میرود.
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: استان اصفهان از توانمندیهای بسیاری در بخشهای مختلف برخوردار است و در حال حاضر 150هزار نفر در بخش نساجی استان اصفهان فعالیت میکنند.
وی با اشاره به اینکه همچنین در حال حاضر 70 درصد سیمان کشور در اصفهان تولید میشود، افزود: حمل و نقل به عنوان قطب نخست صنعت در کشور است و اصفهان از ظرفیتهای بسیاری در حوزه حمل و نقلی برخوردار است.
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