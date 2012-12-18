عملیات نوسازی مرکز درمانی برزنون نیشابور به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول امور اداری مرکز بهداشت نیشابور گفت: عملیات نوسازی مرکز بهداشتی درمانی روستای برزنون بخش سرولایت نیشابور به اتمام رسید.

غلام‌رضا پارسا افزود: عملیات نوسازی مرکز بهداشتی درمانی روستای مذکور که با اعتباری بیش از سیصد و پنچاه میلیون ریال از خردادماه سال جاری آغاز شده بود به پایان رسید.

وی بیان داشت: بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی و خانه‌های بهداشت نیشابور دارای بافت فرسوده است و نیاز به نوسازی دارند.

پارسا ضمن تشکر از واحد فنی دانشکده علوم پزشکی نیشابور ابراز امیدواری کرد با همکاری مجمع خیران سلامت شهرستان بتوانیم در زمینه نوسازی خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی اقدامات لازم را انجام دهیم.

آزادی 18 مددجو با پیگیری واحد تربیتی زندان نیشابور محقق شد

رئیس اداره زندان نیشابور گفت: آزادی 18 نفر مددجو با تلاش و پیگیری واحد فرهنگی و تربیتی و مددکاری زندان نیشابور محقق شد.

محمد‌رضا رجبی افزود: در پی نزاع و درگیری خانوادگی در یکی از روستاهای بخش زبرخان نیشابور، تعداد 18 نفر با حکم قضایی روانه زندان شدند.

وی بیان داشت: پرونده 14 نفر دیگر این درگیری نیز در مراجع قضایی و انتظامی مورد رسیدگی قرار گرفت.

رئیس اداره زندان نیشابور عنوان کرد: رایزنی‌های لازم با شاکیان پرونده طی جلساتی آغاز و با رضایت طرفین درگیری 18 نفر آزاد و از بازداشت 14 نفر دیگر نیز جلوگیری شد.

دومین همایش آموزش گریم و چهره‌پردازی در نیشابور برگزار شد

مسئول امور سینمایی و سمعی‌بصری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: دومین همایش آموزش متعادل‌سازی صورت، گریم و چهره‌پردازی همزمان با هفته پژوهش در تالار ادیب این اداره برگزار شد.

محمد‌علی عابدی افزود: مجوز آموزشگاه آزاد گریم و چهره‌پردازی یکی از مجوزهایی است که توسط اداره مذکور صادر می‌شود که به صورت علمی نسبت به آموزش این هنر به‌خصوص برای نسل جوان جامعه اقدام می‌کند.

وی بیان داشت: آموزش‌های علمی باید توسط مراکز مجاز صورت پذیرد و خانواده‌ها از فرستادن فرزندان خویش به مراکز غیر مجاز ممانعت کنند تا عوارض جسمی برای آنها به‌وجود نیاید.

مددجوی 17 ساله نیشابوری پس از انتقال به کانون اصلاح مشهد آزاد شد

رئیس اداره زندان نیشابور گفت: مددجوی 17 ساله که به دلیل تصادف به مدت پنج‌ ماه در بند بسته زندان نیشابور تحمل حبس کرده بود پس از انتقال به کانون اصلاح و تربیت مشهد آزاد شد.

محمد‌رضا رجبی افزود: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان و نیز کمک به زندانیان جرایم غیر عمد، این جوان 17 ساله با مساعدت انجمن حمایت از زندانیان و کمک مالی احدی از خیران پس از انتقال به کانون اصلاح و تربیت مشهد مقدس آزاد شد.

وی بیان داشت: مددجویانی که به دلیل ارتکاب جرایم غیر عمدی مانند ناتوانی در پرداخت دیه، نفقه، مهریه و چک راهی زندان شده‌اند از طریق برگزاری جلسات صلح و سازش بین شاکی و متشاکی این مبلغ را به حداقل رسانده و سبب بازگشت زندانیان نیازمند به خانواده می‌شود.

جاعلین چک 400 میلیون ریالی در نیشابور دستگیر شدند

فرماندهی انتظامی نیشابور گفت: ماموران پلیس نیشابور، باند جاعلان چک 400 میلیون ریالی یک شرکت تولیدی را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ محمد‌حسن امیری افزود: در پی شکایت نماینده حقوقی یکی از شرکت‌های تولیدی در نیشابور مبنی بر سرقت و جعل یک فقره چک 400 میلیون ریالی، ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاه‌برداری پلیس آگاهی، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

فرماندهی انتظامی نیشابور ادامه داد: تیم پلیس آگاهی با تحقیقات گسترده و استفاده از سرنخ‌های موجود یکی از جاعلان را شناسایی و با هماهنگی مقامات قضایی در اقدامی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: در این رابطه همدستان متهم نیز طی دو عملیات مجزا دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.