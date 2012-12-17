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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۸

بنائیان سفید:

اشاعه فرهنگ علمی در آموزش و پرورش عامل بهبود فعالیتهای پژوهشی است

اشاعه فرهنگ علمی در آموزش و پرورش عامل بهبود فعالیتهای پژوهشی است

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان گفت: اشاعه فرهنگ علمی و پژوهشی در نهاد آموزش و پرورش منجر به سرعت بخشی به پژوهش ها می شود.

محمد بنائیان سفید به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه پژوهشگر باید یک فرد متخصص بوده و در زمینه کار مشخص شده تجربه کاری داشته باشد، تصریح کرد: به طور مسلم هر فرد دانشگاه رفته ای قادر به انجام تحقیقات نخواهد بود.

وی با بیان اینکه نتایج تحقیقات باید پایه و اساس برنامه ریزی ها باشد و به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، افزود: پژوهش کردن نه یک فعالیت تجملی، بلکه یک ضرورت برای برنامه ریزی قلمداد شود.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان، تحقیق و پژوهش را از مباحث مهم در عرصه حیات بشری خواند و گفت: دانش آموزان سنگرداران علم علیه جهل هستند.
 
 بنائیان سفید با اشاره به اینکه امروزه توسعه و رشد، یکی از مهم ترین مباحثی است که توجه کشورهای در حال توسعه را به خود معطوف داشته است، اظهار داشت: تحقیق و پژوهش، پایه توسعه و زمینه پیشرفت در جامعه است.
 
وی با اشاره به توسعه  فرهنگ پژوهش در مدارس اظهار داشت: پایه و اساس هر اندیشه ای در آموزش و پرورش بستگی به حمایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت آن کشور دارد.
 
مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان با بیان اینکه خانواده به عنوان بستری مناسب که می تواند استعدادهای دانش آموزان را شکوفا سازد و همیشه از جایگاه مهمی برخوردار بوده، اظهار داشت: نقش حمایتی والدین، تشویق ها و همفکری و مساعدت آنان در انجام پژوهش ها می تواند در توسعه فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان نقش به سزایی داشته باشد.
 
بنائیان سفید گفت: علم پژوهش در جامعه ایران اسلامی به ویژه در آموزش و پرورش علاوه بر اصول، روش و ابزارهای پژوهش، دارای الزاماتی است که بدون آن امکان انجام تحقیقات و شناخت دقیق مسائل وجود نخواهد داشت.
 
مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به محورهای اساسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ادامه داد: این محورها را معلمان و دانش آموزان باید در عرصه زندگی و تحصیل، ترسیم کنند.
 
بنائیان سفید در خاتمه ایمان و باور، خردورزی، علم، عمل و اخلاق را از پنج محور اساسی با چهار عرصه در این سند عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهش نیز باید در این مهم دخیل شود.
کد مطلب 1768912

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