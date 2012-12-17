اشاعه فرهنگ علمی در آموزش و پرورش عامل بهبود فعالیتهای پژوهشی است

محمد بنائیان سفید به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه پژوهشگر باید یک فرد متخصص بوده و در زمینه کار مشخص شده تجربه کاری داشته باشد، تصریح کرد: به طور مسلم هر فرد دانشگاه رفته ای قادر به انجام تحقیقات نخواهد بود.

وی با بیان اینکه نتایج تحقیقات باید پایه و اساس برنامه ریزی ها باشد و به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، افزود: پژوهش کردن نه یک فعالیت تجملی، بلکه یک ضرورت برای برنامه ریزی قلمداد شود.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان، تحقیق و پژوهش را از مباحث مهم در عرصه حیات بشری خواند و گفت: دانش آموزان سنگرداران علم علیه جهل هستند.

بنائیان سفید با اشاره به اینکه امروزه توسعه و رشد، یکی از مهم ترین مباحثی است که توجه کشورهای در حال توسعه را به خود معطوف داشته است، اظهار داشت: تحقیق و پژوهش، پایه توسعه و زمینه پیشرفت در جامعه است.

وی با اشاره به توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس اظهار داشت: پایه و اساس هر اندیشه ای در آموزش و پرورش بستگی به حمایت دست اندرکاران تعلیم و تربیت آن کشور دارد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان با بیان اینکه خانواده به عنوان بستری مناسب که می تواند استعدادهای دانش آموزان را شکوفا سازد و همیشه از جایگاه مهمی برخوردار بوده، اظهار داشت: نقش حمایتی والدین، تشویق ها و همفکری و مساعدت آنان در انجام پژوهش ها می تواند در توسعه فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان نقش به سزایی داشته باشد.

بنائیان سفید گفت: علم پژوهش در جامعه ایران اسلامی به ویژه در آموزش و پرورش علاوه بر اصول، روش و ابزارهای پژوهش، دارای الزاماتی است که بدون آن امکان انجام تحقیقات و شناخت دقیق مسائل وجود نخواهد داشت.

مدیر کل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به محورهای اساسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ادامه داد: این محورها را معلمان و دانش آموزان باید در عرصه زندگی و تحصیل، ترسیم کنند.

بنائیان سفید در خاتمه ایمان و باور، خردورزی، علم، عمل و اخلاق را از پنج محور اساسی با چهار عرصه در این سند عنوان و خاطرنشان کرد: تحقیق و پژوهش نیز باید در این مهم دخیل شود.