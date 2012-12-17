خرید 15 واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید حسینی حقیقی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از ضروریترین نیازهای خانواده مسکن است، از این رو تهیه خانه برای مددجویان فاقد مسکن از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی با اشاره به برخی اقدامات صورت گرفته در این زمینه، اضافه کرد: کمیته امداد این شهرستان توانسته با کمک خیرین مسکن ساز خدمات زیادی را در این خصوص به مددجویان ارائه کند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دیلم ادامه داد: در همین راستا 15 واحد مسکونی توسط انجمن مسکن ساز برای 15 مددجوی فاقد مسکن خریداری و به آنها تحویل داده شد.
وی از برگزاری دورههای فلاح برای روستائیان شهرستان دیلم خبر داد و افزود: طرح فلاح یکی از طرحهایی است که ضمن جمع شدن خانوادهها در کنار یکدیگر موجب آموزش مسائل مهم دینی، فرهنگی و بهداشتی میشود.
حسینی حقیقی با اشاره به برگزاری دورههای فلاح در دو روستای شهرستان دیلم و بهرهمندی130 نفر از این کلاسها، یادآور شد: این دورهها با موضوعیت احکام، مسائل شرعی و شناخت قیام عاشورا برگزار شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم از وجود 155 دانش آموز تحت حمایت کمیته امداد دیلم خبر داد و گفت: کودکان در خانوادهها داراییهای گرانبها و هدیه ارزشمند از طرف پروردگار هستند و این کودکان در خانوادههای مددجویان میتوانند با پتانسیلهایی که در نسل جوان وجود دارد موجب توانمندسازی خانوادهها شوند.
وی افزود: به همین منظور کمیته امداد برنامههای متفاوتی را برای ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی مناسب برای این قشر مددجو برنامه ریزی و اجرا کرده است و در این راستا خدماتی از قبیل برگزاری کلاسهای درسی، خرید لوازم تحریر و برگزاری مشاورههای مختلف اجرا شده است.
حسینی حقیقی خاطرنشان ساخت: از ابتدای امسال تاکنون مبلغی بالغ بر 9میلیون 520 هزار ریال به منظور ارائه خدمات به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان دیلم ارائه شده است.
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