سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در بخش صنعت و معدن کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمان اظهار داشت: استان کرمان از پتانسیلهای معدنی، کشاورزی و صنعتی بالایی برخوردار است و در راستای پیشرفت استان سرمایه گذاری در این بخشها ضروری است.

وی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته طی سه سال در کرمان 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری روی می دهد که استان را به قطب صنعتی تبدیل خواهد کرد.

وی امنیت استان کرمان را برای سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تمام تلاش خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در کرمان به کار گرفته ایم و در این مسیر نیز حرکت می کنیم.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته امنیت طی دو سال در کرمان 54 درصد افزایش یافته است و در همین راستا با هرگونه نا امنی در استان به شدت برخورد خواهد شد.

وی گفت: در همین چارچوب به خصوص در جنوب کرمان رزمایشهای مختلف برگزار شده است و 70 شرور را دستگیر کرده ایم.



استاندار کرمان گفت: هم اکنون بستری آرام و مطلوب برای سرمایه گذاری در استان مهیا شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با هرگونه تخلف در دستگاههای اداری کرمان نیز به شدت با برخورد قانونی مواجه می شود و نقش سازمانهای نظارتی نیز در این راستا قابل توجه است.