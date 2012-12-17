کریم باقری با پرسپولیس تمرین کرد/ وعده گل محمدی به هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز در ورزشگاه شهید درفشی فر برگزار شد بازیکنان ابتدا بدن‌های خود را گرم کردند و سپس به‌آقاوسط و فوتبال دست‌گرمی پرداختند.

* کریم باقری در تمرین امروز حضور پیدا کرد. او پس از جلسه 15 دقیقه‌ای با یحیی گل‌ محمدی با پیراهن شماره 6 همراه با سایر بازیکنان تمرینکرد که این موضوع نشان از توافق نسبی او با سرخپوشان می دهد. باقری با تک تک بازیکنان به صورت اختصاصی گفت‌وگو کرد.



* در تمرین امروز باز هم حسین عبدی غایب بود



*هادی نوروزی به دلیل درد از ناحیه مچ پا با دستور کادر پزشکی، امروزاستراحت کرد

* تمامی بازیکنان در تمرین حضور داشتند به جز اسماعیل خانزاده. مهرداد پولادی که درترکیب تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات غرب آسیا به میدان رفت به خاطر خستگی فشار کمتری را نسبت به سایر بازیکنان متحمل شد.



* دوربین برنامه 90 در تمرین امروز پرسپولیس حضور دارد. گلایه تماشاگران به دوربین 90 مبنی بر اینکه اجازه ورود به آنها داده نمی شد از نکات حاشیه ای این تمرین بود.



* با توجه به نارضایتی هواداران پرسپولیس یحیی گل محمدی در جواب به این گلایه ها به هوداران وعده داد که بعد از بازی با ملوان اجازه خواهد داد تا هواداران درکنار زمین حاضر شده و تمرین را از نزدیک تماشا کنند.