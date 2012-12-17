به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاکریان ظهر دوشنبه در همایش حوزه و دانشگاه اظهار کرد: هرگاه در جامعه‌ ای تفکرات اسلامی و قرآنی حاکم باشد، دشمنان نخواهند توانست به اهداف شوم خود برسند.

وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کشور دانشگاه و روحانیت سنگرهای اصلی و بسیار مهم علیه استکبار هستند، افزود: همبستگی و همفکری حوزه و دانشگاه زمینه‌ ساز رشد و ترقی نظام اسلامی است که حیات جامعه را نیز در مقابل ترفندهای شوم دشمن تضمین می کند.

شاکریان با بیان اینکه دانشگاه و حوزه دو مرکز مهم برای پیشرفت کشور هستند، افزود: به همان میزان که این دو مرکز می‌ توانند در تعالی کشور نقش داشته باشند اگر درست نیرو تربیت نکنند می‌ توانند جامعه را به انحراف بکشانند.

وی تصریح کرد: متاسفانه از دهه 40 فضای دین گریزی در دانشگاههای ما سایه افکنده تا این مراکز مهم علمی به اردوگاه اندیشه ‌های مادی تبدیل شود.



مسئول سازمان بسیج اساتید خوزستان وحدت حوزه و دانشگاه را یکی از راهبردهای اصلی امام راحل (ره) دانست و افزود: دستیابی به وحدت توسط نسل سوم انقلاب و با پرچمداری رهبر معظم انقلاب نتایج ارزشمند و مناسبی را به دنبال دارد که باید با تفکر بسیجی در تمام مراحل زندگی مردم و در جامعه نهادینه شود.