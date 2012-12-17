۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

آیت الله مجتهدشبستری:

هدف استکبار جهانی دین زدایی در دانشگاه هاست

تبریز -خبرگزاری مهر : نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: استکبار جهانی در شرایط کنونی دانشگاه ها را هدف قرار داده که سعی بر دین زدایی در جوانان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب اظهار داشت: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه تنها شعار دادن نیست بلکه باید در عمل نیز به این هدف مقدس جامه عمل پوشانید.

وی افزود: هدف مشترک حوزه و دانشگاه باید ترغیب و جذب جوانان به سوی اسلام و اهداف متعالی این دین دین بزرگ باشد و تمامی تلاش خود را برای تربیت انسان های متعهد و باسواد به کار گیرند.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه ها و حوزه ها باید به مقوله پژوهش اهمیت زیادی بدهند و در کنار آن از توجه به مسائل اخلاقی غافل نمانند.

وی ادامه داد: نوک پیکان دشمنان همیشه به سمت نخبگان و قشر تحصیل کرده بوده و با این روش سعی در دین زدایی از دانشگاه ها که مهم ترین و پرتاثیرترین مرکز تجمع جوانان است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه هنوز مطالبات رهبری در دانشگاه ها آنچنان که باید و شاید عملی نشده است، گفت: تفکرات مسموم دانشگاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حد زیادی در دانشگاه ها کاهش یافته است بطوری که برگزاری برنامه های متعدد مذهبی و فرهنگی در این مراکز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه افزود: مردان بزرگی در راستای عملی تر کردن وحدت بین حوزه و دانشگاه قدم برداشته اند که از آن میان می توان به زحمات شهید آیت الله مفتح در راستای ریشه کردن انحرافات جوانان در این مراکز اشاره کرد.

