هدف استکبار جهانی دین زدایی در دانشگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با تعدادی از اساتید حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب اظهار داشت: منظور از وحدت حوزه و دانشگاه تنها شعار دادن نیست بلکه باید در عمل نیز به این هدف مقدس جامه عمل پوشانید.

وی افزود: هدف مشترک حوزه و دانشگاه باید ترغیب و جذب جوانان به سوی اسلام و اهداف متعالی این دین دین بزرگ باشد و تمامی تلاش خود را برای تربیت انسان های متعهد و باسواد به کار گیرند.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دانشگاه ها و حوزه ها باید به مقوله پژوهش اهمیت زیادی بدهند و در کنار آن از توجه به مسائل اخلاقی غافل نمانند.

وی ادامه داد: نوک پیکان دشمنان همیشه به سمت نخبگان و قشر تحصیل کرده بوده و با این روش سعی در دین زدایی از دانشگاه ها که مهم ترین و پرتاثیرترین مرکز تجمع جوانان است.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه هنوز مطالبات رهبری در دانشگاه ها آنچنان که باید و شاید عملی نشده است، گفت: تفکرات مسموم دانشگاهی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا حد زیادی در دانشگاه ها کاهش یافته است بطوری که برگزاری برنامه های متعدد مذهبی و فرهنگی در این مراکز دلیلی بر اثبات این مدعاست.

آیت الله مجتهد شبستری در ادامه افزود: مردان بزرگی در راستای عملی تر کردن وحدت بین حوزه و دانشگاه قدم برداشته اند که از آن میان می توان به زحمات شهید آیت الله مفتح در راستای ریشه کردن انحرافات جوانان در این مراکز اشاره کرد.