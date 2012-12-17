برف بافت را سفیدپوش کرد/ ادامه بارندگی در جنوب کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سالها خشکسالی در استان کرمان سرانجام بارش برف نیز در استان کرمان آغاز شد و شهرستان بافت ساعاتی قبل سفیدپوش شد.

بارش برف موجب شادی مردم و شکرگزاری کشاورزان در این شهرستان شده است همچنین به دلیل وجود گردنه های برفگیر در این مسیر رفت و آمد در جاده کرمان - بافت به سختی انجام می شود اما این راه باز است.

پلیس راه توصیه کرده است که رانندگان تنها با داشتن زنجیر چرخ در جاده های استان کرمان رفت و آمد کنند.

همچنین بر اثر استقرار سامانه بارش زا بارش باران نیز در شهرهای جنوبی استان کرمان به خصوص جیرفت از روز گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

مریم سلاجقه کارشناس هواشناسی کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: سامانه بارش زا از روز گذشته در نیمه جنوبی استان کرمان فعال شده است.

وی گفت: اوج فعالیت این سامانه روز گذشته و امروز بوده است و به تدریج از فعالیت این سامانه کاسته خواهد شد.

سلاجقه بیشترین بارش را مربوط به جنوب کرمان دانست و افزود: بارش در نیمه شمالی بسیار کم خواهد بود.