لغو سفر احمدی نژاد به ترکیه/تفسیر از طرح ایران برای سوریه

خبرگزاری آمریکایی " آسوشیتدپرس " با اشاره به لغو سفر دکتر احمدی نژاد به ترکیه نوشت : ایران علت لغو سفر وی را مشغله کاری احمدی نژاد اعلام کرده است اما این تصمیم در حالی گرفته شده است که ایران و ترکیه بر سر استقرار موشک های پاتریوت ناتو در خاک ترکیه و در نزدیکی مرز سوریه با هم اختلاف دارند.

روزنامه آمریکایی " نیویورک تایمز" به جو سازی علیه طرح جدید ایران برای حل بحران سوریه پرداخته ودرتفسیری از این طرح ایران مدعی شد طرح ایران و اظهارات اخیر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بیانگر تعدیل حمایت های ایران و حزب الله ازدولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.

"تایمز" چاپ انگلیس به اظهارات دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران پرداخته و به نقل از او نوشت ایران پیشتر دو فروند دیگر از پهبادهای آمریکایی چشم عقاب را به شکار کرده بوده است.

دو روزنامه صهیونیستی " جروزالم پست" و " هاآرتص" نیز امروز به پوشش اظهارات علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در خصوص توافق ایران و گروه 1+5 برای خروج از بن بست هسته ای پرداختند.