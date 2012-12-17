زن و مرد سارق به 21 فقره سرقت منزل در کرمانشاه اعتراف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "کریم کشوری" در تشریح این خبر اظهار داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده از کلانتری 13 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، در خصوص وقوع یک فقره سرقت منزل و به سرقت رفتن حدود 950 گرم طلاجات ، 2 تخته فرش دستبافت و ... از منزل یکی از شهروندان ، ماموران شعبه اول اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند .

وی ادامه داد : ماموران در تحقیقات و بررسی های خود دریافتند ، سرقت مذکور توسط یکی از سارقان سابقه دار و تحت تعقیب پلیس آگاهی و با همدستی زنی جوان انجام شده است ، که در این رابطه متهمان طی دو عملیات ضربتی در شهر کرمانشاه دستگیر شدند .

سردار "کشوری" تصریح کرد : متهمان در تحقیقات فنی و تخصصی بعمل آمده در پلیس آگاهی لب به اعتراف گشوده و علاوه بر سرقت مذکور ، از چندین فقره سرقت منزل دیگر در سطح شهر کرمانشاه پرده برداشتند که با پیگیری های انجام شده ، تاکنون 21 نفر از مالباختگان شناسایی شده اند .

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه ، در خاتمه خاطر نشان کرد : پس از تکمیل پرونده متهمان تحویل مراجع قضایی شدند ، که در این رابطه متهم ردیف اول پرونده با قرار سه میلیارد ریالی و متهم زن پرونده با قرار یک میلیارد ریالی روانه زندان شدند .

کشف 11 کیلو و 780 گرم تریاک توسط ماموران کلانتری 17 کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ، صبح امروز از کشف 11 کیلو و 780 گرم تریاک توسط ماموران کلانتری 17 این کلانشهر خبر داد .

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" در تشریح این خبر بیان داشت : در پی کسب اخبار و اطلاعاتی توسط ماموران کلانتری 17 کرمانشاه ، مبنی بر خرید و فروش مواد مخدر در یکی از خیابانهای حوزه استحفاظی این کلانتری توسط مردی با هویت معلوم ، پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت .

وی ادامه داد : پس از هماهنگی با مقام قضایی ، شب گذشته در اقدامی غافلگیرانه منزل مسکونی متهم مورد بازرسی ماموران قرار گرفته و در نتیجه مقدار 11 کیلو و 780 گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد .

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد : در این رابطه متهم پرونده نیز دستگیر شده و بهمراه مواد مخدر کشف شده ، جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری انتقال داده شد .

کف زن حرفه ای در کرمانشاه دستگیر شد

رییس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، صبح امروز از دستگیری یک کف زن حرفه ای در مرکز استان خبر داد .

سرهنگ "جهانفر" در تشریح این خبر بیان داشت : در پی ارجاع یک فقره پرونده به همراه یک نفر متهم به کف زنی از کلانتری 12 کرمانشاه به پلیس آگاهی استان ، پیگیری موضوع به ماموران شعبه 4 اداره مبارزه با سرقت این پلیس محول شد .

وی ادامه داد : متهم در تحقیقات فنی و تخصصی به عمل آمده در آگاهی لب به اعتراف گشود و از چندین فقره سرقت به روش کف زنی در داخل بانک های سطح شهر کرمانشاه پرده برداشت که با پیگیری های انجام شده ، تاکنون 10 از مالباختگان شناسایی شده اند .

رییس پلیس آگاهی انتظامی استان کرمانشاه ، در خاتمه با اشاره به اینکه ارزش کل اموال و وجوه مسروقه 37 میلیون ریال است، تصریح کرد : متهم با دستور مقام قضایی و با صدور قرار روانه زندان شد .

