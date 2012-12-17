تشکیل 30 حلقه علمی در دانشگاههای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم پیغان عصر دوشنبه در همایش نقش حوزه و دانشگاه، اظهار کرد: تشکیل و راه ‌اندازی حلقه‌ های علمی در سطح دانشگاهها یکی از راهبرد‌های مدون سازمان بسیج اساتید در سطح کشور تلقی می ‌شود.

وی با بیان اینکه این حلقه‌ ها استاد محور است، افزود: براین اساس فعالیت یک استاد با تعدادی دانشجو حول محور یک موضوع تخصصی به مدت چند سال با عنوان حلقه‌ های علمی در دانشگاهها مطرح می‌ شود.

پیغان با اشاره به فعالیت رو به رشد سازمان بسیج اساتید در راستای تشکیل حلقه ‌های علمی در سطح دانشگاههای استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 30حلقه علمی در سطح دانشگاههای استان خوزستان ایجاد و راه‌ اندازی شده است.

وی تصریح کرد: با تشکیل این حلقه‌ ها توان دانشگاهها برای مقابله با هجمه ‌های فرهنگی دشمن در جنگ نرم تقویت می‌ شود.

معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج اساتید خوزستان با تاکید بر اینکه در گذشته راه‌ اندازی و فعالیت حلقه‌ های علمی در سطح دانشگاههای کشور وجود نداشته، افزود: اساتید بسیجی می ‌توانند علاوه بر تأثیر‌گذاری علمی از نظر مباحث اخلاقی و معرفتی نیز سبب تقویت ابعاد درونی دانشجویان شوند.

وی تصریح کرد: راه ‌اندازی این حلقه‌ ها در سازمان بسیج اساتید موازی کاری با دانشگاهها نیست بلکه هدف کمک به پیشرفت علمی برای پیشبرد اهداف نظام است.