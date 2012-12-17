130 میلیون ریال برای نمک پاشی جاده های فامنین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار فامنین گفت: در سالجاری 13 میلیون تومان برای پاک سازی و نمک پاشی جاده ها هزینه خواهد شد.

مهدی باب الحوائجی در بازدید از راهدار خانه و پایگاه امداد جاده ای اظهار داشت: تمامی عوامل جاده ای شهرستان از جمله راه و شهرسازی، هلال احمر و شبکه بهداشت و درمان آمادگی دارند تا با هر گونه حادثه احتمالی و تصادفات مقابله و بحرانهای موجود را مدیریت کنند.

وی اضافه کرد: در سالجاری برای خریداری ماشین آلات جدید برف روبی و نمک پاشی مبلغ 10 میلیون تومان از اعتبارات شهرستانی و استانی هزینه شده است.

باب الحوائجی با اشاره به اینکه راه های ارتباطی شهرستان فامنین به علت قرار گرفتن در ورودی استان همدان دارای بار ترافیکی شدید است، اضافه کرد: به همین دلیل تصادفات زیادی در این محور در ایام زمستان صورت می گیرد که در سالجاری به منظور کاهش این تصادفات تدابیری در کارگروه حمل و نقل و ترافیک شهرستان درنظر گرفته شده است.

75 درصد جمعیت شهرستان بهار در بخش کشاورزی مشغول به کارند

فرماندار بهار گفت: 75 درصد جمعیت شهرستان بهار در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند که حمایت از آنان امری ضروری است.

نصرت اله گل کارزاده در کارگروه توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد: مصوبات این کارگروه باید عملیاتی باشند تا در راستای توسعه بخش کشاورزی گام برداشته شود.

وی با بیان اینکه سیاست اصلی دولت حمایت از بخش کشاورزی است، عنوان کرد: توسعه بخش کشاورزی موجب تولید اشتغال برای جوانان می شود.

وی اضافه کرد: 6 قطعه زمین در 50 هکتار از اراضی ملی در این کارگروه به تصویب رسیده که چهار قطعه برای احداث باغ و دو قطعه برای ایجاد گاوداری و تولید قارچ است.

مدیر جهاد کشاورزی بهار نیز گفت: تاکنون 212 طرح کشاورزی به بانکها معرفی شده که 79 طرح با 54 میلیارد ریال به تصویب رسیده و عقد قرارداد صورت گرفته و در حال پرداخت است.

حبیب اله مظاهری بیان کرد: در 52 هزار هکتار اراضی شهرستان، غلات بصورت پاییزه کشت شده که شامل گندم آبی و دیم و جو آبی ودیم است و تاکنون 640 تن بذر گواهی شده برای غلات با 823 میلیون ریال یارانه توزیع شده است.

ساخت و سازهای غیرمجاز روستاهای رزن تخریب می شود

معاون فرماندار رزن از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز روستاهای این شهرستان خبر داد.

علی اکبر غفاری آثار در نشست مشورتی دهیاران و مسئولان شهرستان رزن اظهار داشت: دهیاران باید به تمامی ساخت و سازها نظارت داشته و از انجام ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنند.

وی از دهیاران خواست تا اطلاع رسانی کامل در روستاها انجام پذیرد و گفت: تمام ضوابط قانونی توسط دبیرخانه به دهیاران ارسال می شود تا براساس ضوابط قانونی اقدام کنند.

غفاری آثار یادآور شد: در حال حاضر 85 دهیاری در شهرستان رزن فعالیت می کنند.

کارشناس امور روستایی استانداری همدان نیز در این جلسه گفت: تمامی ساخت و سازها در کشور مشمول مقررات ساخت و ساز است و ضوابط و مقررات ساختمان رعایت شود.

رضا پوینده عنوان کرد: عواقب ناشی از ساخت و سازهای غیر مجاز که پرداخت عوارض، جریمه یا تخریب است باید به مردم اطلاع رسانی شود.

58 واحد مسکن مهر به مددجویات بهزیستی اسدآباد واگذار می شود

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اسدآباد گفت: 58 واحد مسکن مهر برای مددجویان بهزیستی این شهرستان احداث شده و بزودی به این خانواده ها واگذار می شود.

خسرو خدابندلو افزود: این منازل مسکونی هر یک 75 متر زیربنا دارد و با 220 میلیون ریال تسهیلات، پنجاه میلیون ریال اعتبار بلاعوض و پنجاه میلیون ریال آورده شخصی برای خانواده های تحت پوشش احداث شده است.

وی اظهار داشت: توانمند کردن مددجویان تحت پوشش از برنامه های سازمان بهزیستی است و ساخت مسکن برای مددجویان می تواند بسیاری از مشکلات آنها را برطرف کند.

پژوهشگران دانشگاه آزاد ملایر 17 مقاله ISI به چاپ رساندند

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گفت: در شش ماه نخست سال جاری پژوهشگران این دانشگاه موفق به چاپ 17 مقاله ISI شدند.

بهروز کرد افزود: تعداد چاپ مقالات ISI دانشگاه آزاد ملایر از سه مقاله در سال 88 به 17 مقاله در شش ماهه امسال رسیده است.

وی افزایش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی چون مقالات ISI و طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی، شرکت تیم های تحقیقاتی در مسابقات علمی بین المللی و حضور در مجامع معتبر علمی بین المللی را از اهداف مهم پژوهشی این دانشگاه برشمرد.