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۲۷ آذر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۲

کاشانی:

تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی هدف مراکز رشد فناوری است

تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی هدف مراکز رشد فناوری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، درباره اهداف راه اندازی مرکز رشد فناوری گفت: ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان، بسترسازی برای تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی، تولید و توسعه محصولات و... از اهداف ایجاد مراکز رشد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاشانی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی گرگان گفت: هم اکنون درحال فراخوان پذیرش هسته ها و واحدهای فناوری دانشگاه هستیم.

کاشانی نژاد افزود: در ابتدا با توجه به ظرفیت ها و بودجه این مرکز، پذیرش در دانشگاه انجام می شود و اگر ثبت نام افراد تکمیل نشد از کلیه پژوهشگران استان گلستان دعوت به همکاری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت های مالی، تأمین محل کار، تأمین امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی از جمله خدمات مرکز رشد به اعضای خود است.

وی از آموزش های تخصصی ویژه به همراه مشاوره و خدمات مدیریتی، حقوقی، بازاریابی و... به عنوان دیگر حمایت های این مرکز اشاره کرد.

وی گفت: انجام این حمایت ها در ایجاد انگیزۀ بیشتر در محققان و همچنین خریداری محصولات تولید شدۀ محققان، تأثیرگذار است.

دکتر کاشانی نژاد تأکید کرد: پذیرش در مراکز رشد طی دو مرحله شش ماهه و سه ساله انجام می شود.

وی تصریح کرد: در مدت شش ماهه پژوهشگران کارهای ابتدایی از جمله نوشتن طرح تجاری، ثبت شرکت و... را انجام می دهند.

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه در ادامه گفت: در مدت سه ساله نیز پژوهشگران به مرحله بلوغ می رسند و کم کم از مرکز رشد جدا می شوند و دفاتر آنها از این مرکز مستقل خواهد شد.

وی یادآور شد: طبق سیاست های ابلاغ شده باید هرچه سریع تر در استان هفت یا هشت مرکز رشد ایجاد شود.

دکتر کاشانی نژاد در خاتمه خاطرنشان کرد: با توجه به زیربنای کشاورزی استان و وجود دانشگاه معتبر علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیشتر پژوهش های انجام شده در گلستان، رویکرد کشاورزی دارد.
 
رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نیز گفت: تبلیغات، اطلاع رسانی، سیاست گذاری و اولویت بندی برنامه های پژوهشی نیز در این نمایشگاه ها باید نسبت به گذشته افزوده شده باشد و همچنین برای برگزاری اینگونه نمایشگاه ها در آینده نیز برنامه ریزی دقیقی انجام دهیم.

رامین رحمانی افزود: نمایشگاه هفتۀ پژوهش و فناوری فرصتی است برای ارائه دستاوردهای پژوهشی محققینی که طی سالیان به برنامه های پژوهشی پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: تشویق پژوهشگران و آگاهی از برنامه های سایر محققین از دیگر فرصت های برپایی این نمایشگاه در استان است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یادآور شد: در بحث پژوهش باید از انحصار طلبی برخی از دستگاه ها در این زمینه جلوگیری شود و با نگاه باز و توسعه ای مانند دانشگاه ها می توان از موازی کاری در زمینه مباحث پژوهشی جلوگیری کرد.

کد مطلب 1768930

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