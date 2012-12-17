شکارچی متخلف آهو شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل حفاظت از محیط زیست استان سمنان گفت: مامورین اجرایی پارک ملی توران شاهرود طی تماس تلفنی مردم محلی مبنی بر حضور موتورسیکلتی در مناطق آزاد کی کی در حاشیه این پارک، به محل عزیمت کرده و به تعقیب راکب موتور می پردازند.

وی تصریح کرد: ولی مضنون که در آغلی مخفی شده بود با مشاهده مامورین اقدام به فرار می کند و محیط بانان تا داخل شهر بیارجمند شاهرود به تعقیب متهم پرداخته ولی متاسفانه مظنون که از طرف محیط بانان شناسایی شده بود در کوچه باغ های شهر متواری می شود.

مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان سمنان گفت: در ادامه مامورین محیط زیست به مخفیگاه شکارچی مراجعت کرده و در بازرسی محل موفق به کشف سلاح های سرد متهم که آغشته به خون نیز بوده می شوند و در بررسی دقیقتر محل موفق به کشف و ضبط بقایای آهوی شکار شده می شوند.

شکری در خاتمه تصریح کرد: با توجه به شناسایی متخلف که دارای سابقه تخلف نیز بوده است پرونده جهت پیگیری و برخورد قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است.