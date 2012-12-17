سفرای 17 کشور برای حضور در جشنواره زمستانی همدان اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری استان همدان با اشاره به اینکه ششمین دوره جشنواره زمستانی از پنجم تا دهم بهمن ماه در همدان برگزار می شود، عنوان کرد: سوابق گذشته گویای این است که تعمیق و تأمین گردشگران در فصل زمستان باعث توسعه پایدار گردشگری در استان می شود.

وی گردشگری را نقطه حائز اهمیت در توسعه و تولید ثروت و درآمدزایی دانست و افزود: افق گردشگری و جذب توریسم در کل کشور سالانه 200 میلیون نفر برآورد شده است که در این میان سهمیه استان همدان 300 هزار نفر در نظر گرفته شده است.

توسعه گردشگری خارجی و ورزشی در دستور کار قرار گرفته است

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری خارجی و ورزشی در دستور کار قرار گرفته است، گفت: برای جشنواره زمستانی برنامه های متنوعی در نظر گرفته شده است که به منظور بهره برداری تبلیغاتی از حضور شخصیت ها دعوت از کمیته ملی المپیک، سفرا، قهرمانان المپیک از سال 1948 تا 2012 که برای ایران اسلامی افتخار آفریدن، در دستور کار قرار گرفت.

ایزدی ادامه داد: مسابقه ساخت تندیس های برفی، برگزاری تورهای استان گردی و همدان گردی، برگزاری مسابقه عکاسی و برگزاری کنسرت های موسیقی از برنامه های جانبی جشنواره زمستانی است.

وی با یادآوری این موضوع که جشنواره زمستانی با ایام هفته وحدت مقارن شده است، بیان کرد: اختتامیه این جشنواره مصادف با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) است و جشن های میلاد در امامزادگان برگزار می شود.

400 عدد تمبر جشنواره توسط اداره پست به چاپ می رسد

وی با بیان اینکه 400 عدد تمبر جشنواره توسط اداره پست به چاپ می رسد، افزود: تندیس جشنواره به همراه پوستر ویژه جشنواره که مزین به سخن پیامبر اکرم(ص) به عنوان یادبود به شرکت کنندگان اهدا می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری استان همدان گفت: در جشنواره زمستانی نمایشگاهی به منظور معرفی ظرفیت های گردشگری و دستاوردهای 14 استان زاگرس نشین کشور و صنایع دستی و سوغات همدان عرضه خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: جامعه هتل داران نیز برای میهمانان جشنواره زمستانی تخفیف 40 درصدی و برای تورهای گردشگری تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته اند.