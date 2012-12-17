آغاز عملیات بذرگیری گیاهان در مناطق بیابانی جنوب دامغان

حسین شوکتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با شروع فصل سرما و تکمیل کردن دوره فنولوژی بذر گیاهان مناطق بیابانی از جمله تاغ، آتری پیلکس، واشنیان و اسکمبیل عملیات بذرگیری از این گونه ها در تاغزارهای جنوب دامغان آغاز شد.

وی بیان داشت: به منظور اجرای این عملیات ابتدا مناطقی که دارای بذر مرغوب و فاقد هرگونه آفت و بیماری بوده شناسایی و نسبت به حفاظت از عرصه به ویژه در مقابل چرای دام اقدام می شود.

شوکتی نیا خاطرنشان ساخت: پس از اولین یخبندان توسط نیروی انسانی نسبت به جمع آوری بذرها اقدام و در انبار جهت بوجاری و اجرای مراحل بعدی نگهداری می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان افزود: بذرهای جمع آوری شده جهت اجرای طرح های بیابان زدایی و احیای مراتع از جمله تولید نهال، بذرکاری و بذرپاشی مورد استفاده قرار می گیرد.

شوکتی نیا یادآور شد: تاکنون در بیش از 53 هزار هکتار از عرصه های بیابانی شهرستان دامغان عملیات نهالکاری، بذرپاشی و بذرکاری انجام شده است که خوشبختانه در حدود 34 هزار هکتار آن نیز به طور کامل خاک تثبیت و از فرسایش بادی جلوگیری شد.

وی گفت: برای اجرای این عملیات هشت تن بذر با 100 میلیون ریال هزینه استفاده شده است.