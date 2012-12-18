گردشگری سلامت ضرورتی که نادیده گرفته شد/ سهم اندک از صنعت میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفراس که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، میراث فرهنگی و میهمانی از سازمان کنفرانس اسلامی از امروز به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود در حالی است که مشهد ظرفیت بسیار زیادی در زمینه مسائل بهداشتی و درمانی در سطح منطقه دارد.

همچنین حدود 40 درصد گردشگری دنیا دینی و مذهبی است و کشور ایران دارای مزایایی مانند مضجع شریف امام رضا(ع) است که سبب جذب گردشگران از کشورهای اسلامی می شود و آنان مایلند مسائل درمانی خود را در ایران دنبال کنند.

با توجه به ظرفیت های خوب خدمات درمانی و متخصصان کشور در زمینه مسائل بهداشتی متولیان امر باید ترتیبی اتخاذ کنند تا مردم کشورهای اسلامی و منطقه از خدمات درمانی کشور اطلاع حاصل کرده و ایران را برای درمان خود انتخاب کنند

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گردشگران مذهبی نیازهای مختلفی دارند

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در گفتگو با مهر افزود: گردشگران مذهبی نیازهای مختلفی دارند و یکی از آنها رفع نیازهای بهداشتی و درمانی است که پس از افتتاح بیمارستان تخصصی رضوی و بستری شدن بسیاری از بیماران کشورهای منطقه به خوبی این نیاز احساس شد.

حسن علم الهدایی با اشاره به برگزاری سومین کنفرانس‌ بین‌المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی اظهار کرد: گردشگری در دنیا موضوع قابل توجهی برای تمام کشورها است و آنها سعی می کنند تا با برنامه ریزی برای کشور خود ارزیآوری کنند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی یادآور شد: با ورود گردشگران سلامت به کشور طبعاً شغل در کشور ایجاد می‌شود و همچنین کسب و کارهای دانش پزشکی نیز رواج می‌یابد و با ساخت بیمارستان ها فرصت های شغلی برای کادر اداری و پزشکان جوان به وجود می‌آید که تمام این موارد سبب رونق اقتصادی می شود.

توسعه توریست درمانی

در همین زمینه یک کارشناس میراث فرهنگی می گوید: یکی از بهترین الگوهای رایج شده در بحث گردشگری، گردشگری سلامت است که می تواند بسیاری از مسلمانان کشورهای همجوار را به سوی کشورمان سوق دهد و آنها از این طریق با انقلاب اسلامی نیز آشنا شوند.

عبدالرضا محمدی در گفتگو با مهر افزود: ایران در زمینه بهداشتی سرآمد کشورهای منطقه است و می تواند در این زمینه در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی گفت: توسعه گردشگری سلامت و تصمیمات اتخاذ شده برای توسعه آن باید سلامت محور و گردش محور باشد.

وی بیان کرد: متاسفانه نتوانستیم در مسیر توسعه و ارتقای جذب گردشگر درمانی از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.

محمدی اظهار کرد: گردشگری که برای امر درمان به ایران ورود پیدا می کند به دلیل بیماری تاب و توان دودندگی برای ویزا و مسائل اقامتی ندارد و این مسئله یکی از موارد مهمی است که باید در جذب توریست درمانی لحاظ شود.‍‍‍

مشهد قطب گردشگری سلامت

محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می گوید: اگر الزامات توفیق گردشگری سلامت را در سه حوزه علم و فناوری، نیروی انسانی و زیرساخت های فیزیکی مثل بیمارستان و تجهیزات خلاصه کنیم، به نظر می رسد در هر سه زمینه در شرایط خوب و رو به جلو قرار داریم.

وی افزود: اگر عزم جدی بر توسعه گردشگری سلامت در کشور وجود داشته باشد، امکانات و فرصت های خوبی در اختیار داریم.

حسین زاده بحرینی بیان کرد: نکته قابل توجه در خصوص ایران اسلامی و به‌ویژه شهر مقدس مشهد، حضور مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در کشور و شهر ماست که به مقوله درمان رنگ معنوی و قدسی می بخشد و برای بسیاری از مسلمانان و به خصوص شیعیان، جاذبه مضاعفی ایجاد می کند

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وی تاکید کرد: اعتقاد بنده این است که اگر زیرساخت های لازم را ایجاد کنیم، ایران و مشهد می تواند قطب گردشگری سلامت، حداقل برای شیعیان جهان باشد.

‍‍‍تامین زیرساخت‌ها

و اما عضو مجمع نمایندگان خراسان‌رضوی در آستانه برگزاری سومین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در گفتگویی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در توسعه سلامت و درمان تامین زیرساخت‌های آن و تکمیل تجهیزات و همچنین بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی است

محمود نگهبان سلامی بیان کرد: برگزاری کنفرانس‌ها و کنگره‌های علمی در این راستا سبب تعامل بیشتر با کشورها و استفاده از تجربیات و پیشرفت‌های آنها است و می‌تواند آگاهی دیگر کشورها را نسبت به توانای و تجهیزات ایران نیز افزایش دهد.

نگهبان سلامی افزود: گردشگری سلامت هنوز در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده و باید در این زمینه تلاش کنیم.

وی اظهار کرد: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی کردن ماده 44 قانون اساسی باید نقش بخش خصوصی در این زمینه پررنگ‌تر شود.