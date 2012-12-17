مهدی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب گفت: اخباری مبنی بر آتش گرفتن بخاری مدرسه وحدت واقع در روستای طبسین در بخشی از سایت ها اعلام شده است که باید توضیح دهیم هیچ بخاری آتش نگرفته و تنها شیطنت یکی از دانش آموزان منجر به خارج شدن دود از بخاری شده است.

وی افزود: یکی از شاگردان مدرسه یک آب مقطر در داخل بخاری انداخته است و با توجه به شکسته شدن شیشه آب مقطر صدای مهیبی در کلاس ایجاد شده و همچنین مقداری دود از بخاری خارج شده است که دانش آموزان از ترس بلافاصله از کلاس خارج شدند.

به گفته فرماندار طبسین هیچ آتش سوزی در کلاس درس ایجاد نشده و حتی بخاری نیز آتش نگرفته است و بلافاصله پس از خاموش کردن بخاری دانش آموزان دوباره به سر کلاس برگشته اند.