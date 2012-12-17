29 بازیکن به تیم فوتبال نوجوانان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی مهر، سرمربی تیم فوتبال نوجوانان، به منظور برگزاری اردوی جدید 29 بازیکن را به این اردو دعوت کرد .

این اردو از اول تا پنچم دی ماه در مهانسرای شماره یک کمپ تیم های ملی برگزار می شود و بازیکنان باید تا ساعت 14 روز جمعه اول دی ماه خود را به کادرفنی و سرپرستی تیم ملی نوجوانان معرفی کنند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

یوسف سیدی (اردبیل)، آرمین سبحانی( کردستان)، سجادهادیفر، حسین مهربان، علی ریگی، محمد بازاج( خراسان رضوی)،محمدرضاشیرزادی(کرمانشاه)، سیدمصطفی هاشمی، سیدآرمین هاشمی، حسین شعبانی( مازندران) رضا کرملاچعب، علی هزامی،ساسان جعفری کیا( خوزستان)، علی محمد قاسمی، امیر محمد مظلوم ، امیرحسین برزگر صالحی، احمد گوهری( تهران)، سید مجید حسینی، علی قلی زاده، ماهان رحمانی، علی نوری (البرز)، سعید عزت اللهی، مرتضی کاسب زاده(گیلان)، میلاد داعی، امیر نصر آزادانی، رضا اسدی، امیر حسین کریمی، مهدی امینی( اصفهان)و عبدالرضا زارعی(فارس).