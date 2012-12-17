نمایش "گزارش به بالا" به جشنواره تئاتر صاحبدلان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایش یاد شده به نویسندگی و کارگردانی فریدون ولایی اجرا شده و از میان 385 نمایشنامه ارسال شده به دبیرخانه جشنواره به بخش مسابقه راه یافته است.
هادی افتخارزاده، مریم برومندمطلق، سمیه حسینپاشایی، امین خانزاده، مجتبی حسینزاده، سیما جالبی و سجاد توفیق بازیگری این نمایش را برعهده داشته و طراحی صحنه آن را فریدون ولایی، طراحی لباس را مریم برومندمطلق، طراحی پوستر و بروشور را آیدا ولایی، طرح و اجرای نور را رامین خاکی بر عهده دارند.
نمایش «گزارش به بالا» با حمایت مرکز هنرهای نمایشی و ستاد برگزاری سومین جشنوارهی کشوری تئاتر صاحبدلان، زمستان سالجاری در تالار صوفی مراغه اجرای عمومی خواهد شد.
جلسات نقد و بررسی شعر در سراب برگزار میشود
جلسات نقد و بررسی شعر با حضور شعرا و ادبا در شهرستان سراب برگزار میشود.
انجمن ادبی واقف سرابی با حضور شعرا و ادبای این شهرستان روزهای جمعه برگزار میشود.
جلسات این انجمن در جهت آشنایی جوانان با شیوههای علمی و عملی سرایش شعر و بهرهگیری بیشتر علاقمندان و همچنین افزایش توان علمی شعرا در جهت خلق آثار ارزشمدار و ماندگار برگزار میشود.
نمایشگاه هنرهای تجسمی در تبریز گشایش یافت
نمایشگاه مینیاتور، تذهیب و سفال آثار "فرشته عباسی" در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز گشایش یافت.
در این نمایشگاه 24 تذهیب، 59 نقاشی روی شیشه و 94 نقاشی روی سفال با تکنیک و سبک آزاد به نمایش گذاشته شده است.
فرشته عباسی متود 1365 و دانشجوی مقطع دکترا در رشته زیستشناسی است و تاکنون در دو نمایشگاه گروهی حضور یافته و این نمایشگاه دومین نمایشگاه انفرادی وی است.
نمایشگاه یاد شده که با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای تجسمی استان برگزار شده، تا سیام آذرماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برپاست.
