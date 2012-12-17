13 سایت ورزشی مجتمع گنج نامه همدان در جشنواره زمستانی تخفیفات ویژه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی اردستانی زاده ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع و گردشگری استان همدان با بیان اینکه جشنواره زمستانی باعث رونق گردشگری زمستانه می شود، افزود: با توجه به اینکه رستوران های بسیاری در گنجنامه مستقر هستند، در جشنواره زمستانی مسابقه آشپزی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: جایزه بزرگ 100 میلیون تومانی مجتمع تله کابین هر ساله در اسفند ماه برگزار می شود که 20 تا 30 درصد این جایزه را در جشنواره زمستانی قرعه کشی خواهیم کرد.

سایت پیست اسکی میدان میشان در جشنواره زمستانی راه اندازی خواهد شد

مدیرعامل مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنج نامه همدان با بیان اینکه سایت پیست اسکی میدان میشان رسما در جشنواره زمستانی راه اندازی خواهد شد، گفت: 10 مورد از سایت های ورزشی این مجتمع برای اولین بار در کشور راه اندازی شده اند.

وی با اشاره به برگزاری فستیوال ورزشی در جشنواره زمستانی افزود: از ظرفیت های مجتمع برای تبلیغات جشنواره زمستانی در رسانه ملی به میزان 50 درصد تخفیف استفاده خواهیم کرد.

اردستانی از شهرداری همدان خواست که در ایام برگزاری جشنواره زمستانی وسیله ایاب وذهاب در اختیار همشهریانی که تمایل به شرکت و حضور در منطقه را دارند، فراهم کند.

پیست اسکی همدان در کشور جایگاه چهارم را دارد

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان نیز گفت: پیست اسکی استان همدان در گذشته جایگاه هفدهم کشور را داشت که با تمهیداتی که برای توسعه آن اندیشیده شده اکنون جایگاه چهارم کشور را دارد.

سید عبدی افتخاری با بیان اینکه مسابقات ورزشی بزرگسالان برای روز اول برگزاری جشنواره به اتمام می رسد، افزود: به تورهای گردشگری اسکی تخفیفات ویژه ارائه می شود و برای شرکت کنندگان زیر 15 سال نیز رایگان است.

وی ادامه داد: برنامه مسابقات کوهنوردی در کوه الوند و یخنوردی در آبشار گنجنامه به صورت فرا استانی برگزار می شود.

وی از مسئولان راهداری خواست که یک اکیپ ثابت در محور پیست مستقر کند و گفت: برای جشنواره زمستانی 500 ورزشکار از نقاط مختلف کشور حضور می یابد و به اندازه کافی ظرفیت اسکان نداریم که باید امکانات اجاره ای برای آنها فراهم شود.

از تمام ظرفیت های حوزه شهری برای شناساندن هویت همدان استفاده می شود

شهردار همدان نیز ضمن اعلام آمادگی در ارتباط با برگزاری جشنواره زمستانی گفت: از تمام ظرفیت های حوزه شهری برای تبلیغ و شناساندن هویت استان در سطح کشور و خارج از کشور استفاده خواهیم کرد.

سید مسعود عسگریان افزود: در بحث تلویزیون شهری، نصب بنر، نظافت شهری و برف روبی در ایام و فصول گردشگری فعالیت های خوبی انجام شده است.

وی ادامه داد: دستگاه های مختلف مطالباتی از شهرداری در برگزاری جشنواره زمستانی دارند که با بنیه مالی اندک شهرداری قابل اجرا نیست و نمی توان همه مطالبات را برآورده کرد.

شهردار همدان عنوان کرد: در سیاست های کلان استانی براساس ظرفیت های موجود آمادگی هر نوع همکاری را داریم تا با جذب گردشگر میزان کسب درآمد افزایش یابد.

وی با اشاره به معضل پارکینگ در شهر همدان گفت: برای پارک خودروهای شهری تنها شهرداری نمی تواند کاری انجام دهد و ظرفیت های خوبی در دستگاه های مختلف وجود دارد که می توان از آنها استفاده کرد.

وی ادامه داد: فضاهای باز ساختمان های دولتی محل خوبی برای پارک خودروهای شهری است که در این زمینه آموزش و پرورش و مخابرات همکاری خوبی داشتند.