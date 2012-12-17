افشاگری جبهه خلق درباره حوادث یرموک/ در کنار سوریه با تروریستها می جنگیم

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه خلق برای آزادی فلسطین با تکذیب همه شایعه ها درخصوص جدا شدن اعضا یا فرماندهان این جبهه در سوریه، حمله به این اردوگاه را درراستای توطئه های صهیونیستی آمریکایی دانست.



جبهه خلق در بیانیه ای اعلام کرد زیرساختهای انقلابی این گروه دربرابر هرگونه توطئه مقاوم است، و شایعه های منتشر شده درباره جدا شدن یا خروج اعضا یا کادر رهبری جبهه خلق به مناطقی غیر از دمشق و اردوگاه ها، دروغ است.



جبهه خلق تاکید کرد که در کنار دولت و ملت سوریه ایستاده و با اقتدار از حقوق امت اسلامی دفاع می کند.



در این بیانیه آمده است: ملت فلسطین به خوبی می داند که گروه های تروریستی مسلح در حال اجرای توطئه ای صهیونیستی- آمریکایی برای ضربه زدن به امنیت اردوگاه ها و از بین بردن حق مقدس بازگشت از طریق آواره کردن فلسطینی ها از کشور سوریه است، زیرا این کشور از حق بازگشت فلسطینی ها دفاع می کند.



جبهه خلق خاطرنشان کرد: حمله به اردوگاه یرموک در راستای حملات روزافزون سیاسی ضد حق بازگشت و توطئه ای برای از بین بردن مسئله فلسطین است.



بر اساس گزارش العالم، جبهه خلق تصریح کرد که درنتیجه حملات عناصر گروهک موسوم به جبهه النصره، از زیرشاخه های گروه تروریستی القاعده به اردوگاه یرموک طی 10 روز اخیر، دهها نفر از ساکنان غیرنظامی این اردوگاه با خمپاره های مدعیان آزادی کشته شده و یا مجروح شدند.



جبهه خلق افزود: از آغاز بحران سوریه تلاشهای مکرری برای وارد کردن اردوگاه های فلسطینی به این بحران، و تشکیل کمیته هایی از ساکنان اردوگاه ها صورت گرفت، و گروه های تروریستی قصد داشتند از این اردوگاه ها به عنوان پایگاهی برای ضربه زدن به ارتش سوریه سوء استفاده کنند؛ ولی شکست این توطئه ها سبب شده است که در خصوص حمله دولت سوریه به اردوگاه ها، شایعه سازی شود.

از سوی دیگر شبکه العربیه به نقل از آنچه شورای نظامی در دمشق خواند، از انفجار در محله المهاجرین پایتخت سوریه خبر داد.

خاطر نشان می شود طی روزهای اخیر گروههای مسلح که در دستیابی به اهداف مورد نظر حامیان آمریکایی و متحدانشان شکست خورده اند، به بازی خطرناک وارد کردن گروهها و آوارگان فلسطینی به بحران سوریه و سوء استفاده از این مسئله روی آورده اند و با حمله به اردوگاههای فلسطینی، نظام سوریه را به دست داشتن در این حملات متهم می کنند تا فشارها علیه نظام سوریه را افزایش دهند.