45 طرح پژوهشی در اردبیل حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امامی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی به خبرنگار مهر گفت: از این تعداد 25 طرح در مرحله رشد و 20 هسته در مرحله پیش رشد توسط مرکز رشد استان حمایت می شوند.

مرکز رشد واحدهای فن آوری اردبیل وابسته به دانشگاه محقق اردبیلی از سال 86 با هدف حمایت مالی و معنوی از مخترعان و پژوهشگران فعالیت خود را آغاز کرده است.

امامی با بیان اینکه این مرکز در دو قالب "رشد" و "پیش رشد" از مخترعان حمایت می کند، پرداخت تسهیلات را یکی از مهمترین بخشهای حمایتی از طرحهای پژوهشی برشمرد.

اعطای تسهیلات 280 میلیون ریالی به مخترعان اردبیلی

وی از اعطای تسهیلات حمایتی تا سقف 280 میلیون ریال به مخترعان و مبتکران اردبیلی توسط این نهاد خبر داد و اضافه کرد: در مرحله پیش رشد قبل از اینکه طرح به مرحله بازاریابی و تولید انبوه برسد تسهیلات 30 میلیون ریالی به هسته پژوهش ارائه می شود.

مسئول دفتر مرکز رشد واحدهای فن آوری اردبیل تصریح کرد: هسته پژوهش در مرحله پیش رشد می تواند به مدت سه الی شش ماه در مرکز رشد مستقر و با استفاده از امکاناتی نظیر تجهیزات اداری، خط اینترنت و فضای فیزیکی تحقیقات خود را پیش برد.

به گفته این مسئول هسته پژوهش پس از ارائه گزارش از عملکرد خود و پیاده سازی طرح وارد مرحله رشد می شود که در این مرحله می تواند مجددا تسهیلاتی تا سقف 250 میلیون ریال را در سه مرحله دریافت کند.

سود چهار درصدی برای تسهیلات حمایتی طرحهای پژوهش

وی ادامه داد: باز پرداخت این تسهیلات با سود چهار درصد و به صورت قسطی بوده و به همین دلیل می تواند حمایت مناسبی از پژوهشگر به همراه داشته باشد.

امامی عنوان کرد: به دلیل ایجاد ارتباط با دستگاههای اجرایی مختلف مرکز رشد می تواند به مانند پل ارتباطی ارائه اختراعات عمل کند.