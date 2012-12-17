وحدت حوزه و دانشگاه مبنایی است

حجت الاسلام حسن رستمیان به مناسبت 27 آذر سالروز وحدت حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه های ما باید دین محور باشند.

وی اضافه کرد: دو نهاد مقدس حوزه و دانشگاه در انقلاب اسلامی ایران و پیشبرد آن نقش مهم و اساسی داشته اند.

حجت الاسلام رستمیان خاطرنشان ساخت: روز وحدت حوزه و دانشگاه به منزله عزت و اقتدار اسلام و نفوذ معنوی آن در بین دانشگاهیان است.

امام جمعه موقت دامغان تصریح کرد: وحدت علم و دین می تواند زمینه بهره مندی از ظرفیت های بسیار عظیم این دو مرکز مهم را برای پیشرفت همه جانبه کشورمان فراهم کند.

حجت الاسلام رستمیان اظهار داشت: منظور از وحدت در بین حوزه و دانشگاه وحدت سیاسی یا علمی نیست بلکه وحدت مبنایی است.

وی افزود: حوزه و دانشگاه ما باید تقویت کننده وحدت باشند و از تفرقه در جامعه بکاهند.

امام جمعه موقت دامغان تصریح کرد: حوزه های علمیه و دانشگاه های ما متولی دانش و تولید هستند و عامل پیشرفت مرزهای علم در کشور به حساب می آیند.

حجت الاسلام رستمیان گفت: تحقق وحدت حوزه و دانشگاه علاوه بر شتاب در پیشرفت کشورموجب ناامیدی دشمن خواهد شد و زمینه بیداری اسلامی را فراهم می کند.