جداسازی دین و علم از حوزه و دانشگاه نقشه دشمنان ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر دوشنبه در مراسم سالروز شهادت دکتر مفتح و همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در دانشگاه آزاد نهاوند برگزار شد، گفت: عده ای دین را متعلق به حوزه و علم را مربوط به دانشگاه میدانند که این خطر بزرگی است و رسالت حوزه و دانشگاه را تهدید میکند.

وی اظهار داشت: حوزه و دانشگاه دو رکن اصلی حوزه آموزش نظام و کشور هستند که با تفکر و اندیشه درست با محوریت وحدت میتوانند اقتدار و عزت ایران را تضمین کنند.

وی گفت: در 30 سال گذشته دشمنان اسلام در اقدام وسیع تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف آموزش و فرهنگ این کشور را هدف قرار داده اند و شعار اختلاف در حوزه و دانشگاه را سر داده اند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: هرچه ارتباط حوزه و دانشگاه بیشترشود، فاصله های تحمیل شده غرب کمتر و پیوندها مستحکم تر خواهد شد.

وی گفت: وحدت حوزه و دانشگاه از وحدت های ایدئولوژیک است و وحدت حوزه و دانشگاه رسیدن به اشتراکات باورهای دینی، اعتقادات و ارزش ها است.

وی با بیان اینکه دسیسه های غرب بویژه انگلیس در تاریخ معاصر موجب جدایی این دو قشر شده، ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای وحدت این دو مجموعه کارهای اساسی انجام شده است.

وی گفت: تشکیل نهاد نمایندگی و دفاتر فرهنگی در دانشگاه ها از جمله کارهای اساسی انجام گرفته در انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه نظام آموزشی باید برای تقویت مبنای دینی و اندیشه های اسلامی گام بردارد، اضافه کرد: دانشجو و طلبه باید با شناخت مشکلات و بیان نقاط قوت و ضعف به آینده بهتری بیندیشند.

حجت الاسلام آزادیخواه با اشاره به وجود مکتب های غربی و شرقی در قرن های مختلف و نظریه دانشمندان و بزرگان آنها در مورد جامعه، انسان و طبیعت گفت: تمام نظریه ها و تحقیقات آنها در نهایت به ایمان و خودسازی انسان ختم شد.

فرماندار نهاوند نیز گفت: وحدت حوزه و دانشگاه بر محوریت دین و اسلام مورد تأکید حضرت امام (ره) قرار داشت.

دین و ارزش‌های اسلامی باید در دانشگاه‌ها حاکم باشد

مجتبی مولوی گفت: دین و ارزش‌های اسلامی باید در دانشگاه‌ها حاکم باشد و حوزه‌ها نیز باید به علم روز مجهز شده و از ظرفیت‌های دانشگاه بهره‌برداری کنند.

وی اظهار داشت: حوزه و دانشگاه هر دو از نهادها و مراکز علمی کشور هستند و وحدت حوزه و دانشگاه زمینه پیشرفت امروز کشور را فراهم کرده و باید بیش از پیش در حفظ و تقویت این وحدت تلاش شود.

فرماندار نهاوند افزود: بی توجهی به مقتضیات و نیاز زمان، داشتن تعصبات بی جا، بی توجهی به خودسازی و تهذیب نفس، غرورهای بی جای علمی در هر دو گروه می تواند این وحدت را خدشه دار کند.

مولوی عنوان کرد: وحدت دو مرکز حساس و مهم آموزشی کشور یعنی حوزه و دانشگاه پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور را به ارمغان خواهد داشت.

وی گفت: در حوزه های علمیه معارف دین، علوم اسلامی و قرآنی تدریس می‌شود و در دانشگاه نیز مسائل روز و مسائل مورد نیاز کشور تدریس و مطرح می‌شود که این دو می تواند مکمل هم باشند.

وی افزود:دانشگاه از معنویت حوزه های علمیه باید استفاده کند و حوزه نیز باید از پیشرفت و ظرفیت‌های دانشگاه بهره‌برداری و بهره‌وری داشته باشد که هم‌اکنون این مهم در حال تحقق است.

وی گفت: دین و ارزش‌های اسلامی باید در دانشگاه‌ها حاکم باشد و حوزه‌ها نیز باید به علم روز مجهز و از ظرفیت‌های دانشگاه بهره‌برداری کنند.